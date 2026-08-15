TuS Dassendorf II stark, HSV III jubelt, Buxtehuder SV verliert knapp

Die Bezirksliga Hamburg ist in die Saison gestartet. Am Freitagabend sorgten die vier Staffeln für die ersten Geschichten: In Gruppe 1 gewannen beide Absteiger und Aufsteiger TuS Dassendorf II, in Gruppe 2 entschied der Hamburger SV III das Absteigerduell für sich. SV Eidelstedt traf in der Nachspielzeit, während Aufsteiger Buxtehuder SV knapp verlor.
Gleich drei Partien eröffneten die Saison in der Bezirksliga Hamburg, Gruppe 1 - und sowohl die beiden Absteiger als auch Aufsteiger TuS Dassendorf II holten ihre ersten drei Punkte. Besonders deutlich gelang das Dassendorfs Reserve beim 4:1 beim TSV Glinde. Dabei gingen zunächst die Hausherren in Rückstand: Fabio Maxim Kröning brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung, nur zwei Minuten später antwortete Shawn Christopher Scheele mit dem 1:1. Noch vor der Pause stellte Henrik Laurin Friedemann auf 2:1 für Dassendorf. Nils Zimmermann erhöhte nach 59 Minuten, ehe Maximilian Rafael Suski in der Nachspielzeit den 4:1-Endstand herstellte.
Auch Oststeinbeker SV erwischte einen erfolgreichen Auftakt und setzte sich mit 2:1 gegen FC Bingöl 12 durch. Dabei musste der Absteiger zunächst einem Rückstand hinterherlaufen: Fabio Schröder traf in der 20. Minute für Bingöl. Tief in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs gelang Eclessias Akplaka jedoch noch der Ausgleich. Nach einer Roten Karte gegen Bingöl unmittelbar nach Wiederbeginn spielte Oststeinbek lange in Überzahl und belohnte sich spät. Ayoub Brahimi erzielte in der 88. Minute das 2:1.
Den dritten Sieg des Abends holte Ahrensburger TSV. Gegen SV Börnsen genügte ein Treffer von Paul Simon Benedikt Neumann-Schirmbeck, der nach 34 Minuten das einzige Tor der Begegnung erzielte. Damit legten die beiden Absteiger und der Dassendorfer Aufsteiger geschlossen einen erfolgreichen Start hin.
In der Bezirksliga Hamburg, Gruppe 2, gelang dem Hamburger SV III zum Auftakt ein überzeugender 3:0-Erfolg gegen Sport-Club Eilbek. Im Duell der beiden Absteiger stellte der HSV bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg. Marcus Borgmann eröffnete in der 23. Minute, nur neun Minuten später erhöhte Jannis Marc Daniels auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel sorgte Tarek Abdalla in der 54. Minute mit dem dritten Treffer für die endgültige Entscheidung. Damit gelang den Rothosen ein Start nach Maß in die neue Spielklasse.
Deutlich enger ging es beim 2:1 von TuRa Harksheide II gegen Croatia Hamburg zu. Lorenz Henri Baum brachte die Harksheider Reserve nach 18 Minuten in Führung, kurz vor der Pause legte Daniel Meier das 2:0 nach. Croatia blieb allerdings im Spiel und machte die Schlussphase noch einmal spannend. Damir Crnovic verkürzte in der 85. Minute auf 1:2, der Ausgleich gelang den Gästen jedoch nicht mehr. Harksheide II brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und startet ebenfalls mit drei Punkten.
Nur eine Partie wurde am Freitag in der Bezirksliga Hamburg, Gruppe 3 ausgetragen - dafür hatte es die Schlussphase zwischen SC Egenbüttel und SV Eidelstedt in sich. Lange blieb die Begegnung torlos, ehe sich in den letzten 15 Minuten die Ereignisse überschlugen.
Zunächst brachte Robin Lucas Waidikat den SV Eidelstedt in der 77. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ gerade einmal drei Minuten auf sich warten: Steve Freddy Nana Sandjong stellte auf 1:1. Alles deutete auf eine Punkteteilung hin, doch Eidelstedt hatte noch eine letzte Antwort. In der 90.+1 Minute traf Paul Seliger und bescherte seiner Mannschaft damit einen denkbar späten Auftaktsieg. Für Egenbüttel war es dagegen ein bitterer Start, nachdem die Mannschaft den Rückstand zunächst noch egalisiert hatte.
Aufsteiger Buxtehuder SV musste in der Bezirksliga Hamburg, Gruppe 4 bei seinem ersten Saisonauftritt eine knappe Niederlage hinnehmen. FC St. Pauli IV setzte sich mit 2:1 durch, obwohl Buxtehude unmittelbar nach der Pause auf den frühen Rückstand reagieren konnte.
Kurz vor dem Halbzeitpfiff brachte Ben Leander Neumann St. Pauli in der 45.+2 Minute mit 1:0 in Führung. Buxtehude erwischte anschließend einen perfekten Start in den zweiten Abschnitt: William Vincent Miesner glich schon in der 46. Minute zum 1:1 aus. Lange blieb die Partie offen, ehe Maximilian Danzer nach 75 Minuten den entscheidenden Treffer zum 2:1 für St. Pauli IV erzielte. Der Aufsteiger musste somit ohne Punkt die Heimreise antreten, während St. Pauli IV die ersten drei Zähler der Saison einsammelte.
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