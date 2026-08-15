TuS Dassendorf II stark, HSV III jubelt, Buxtehuder SV verliert knapp Die ersten Freitagsspiele der Bezirksliga Hamburg sind absolviert: TuS Dassendorf II feiert als Aufsteiger einen klaren Sieg, Hamburger SV III gewinnt das Absteigerduell und SV Eidelstedt schlägt spät zu. von red · Heute, 09:09 Uhr · 0 Leser

Knappe Pleite für Buxtehude. – Foto: Julia Schwartz Photographie vi

Die Bezirksliga Hamburg ist in die Saison gestartet. Am Freitagabend sorgten die vier Staffeln für die ersten Geschichten: In Gruppe 1 gewannen beide Absteiger und Aufsteiger TuS Dassendorf II, in Gruppe 2 entschied der Hamburger SV III das Absteigerduell für sich. SV Eidelstedt traf in der Nachspielzeit, während Aufsteiger Buxtehuder SV knapp verlor.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Gruppe 1: TuS Dassendorf II setzt beim 4:1 direkt ein Ausrufezeichen Gleich drei Partien eröffneten die Saison in der Bezirksliga Hamburg, Gruppe 1 - und sowohl die beiden Absteiger als auch Aufsteiger TuS Dassendorf II holten ihre ersten drei Punkte. Besonders deutlich gelang das Dassendorfs Reserve beim 4:1 beim TSV Glinde. Dabei gingen zunächst die Hausherren in Rückstand: Fabio Maxim Kröning brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung, nur zwei Minuten später antwortete Shawn Christopher Scheele mit dem 1:1. Noch vor der Pause stellte Henrik Laurin Friedemann auf 2:1 für Dassendorf. Nils Zimmermann erhöhte nach 59 Minuten, ehe Maximilian Rafael Suski in der Nachspielzeit den 4:1-Endstand herstellte. Auch Oststeinbeker SV erwischte einen erfolgreichen Auftakt und setzte sich mit 2:1 gegen FC Bingöl 12 durch. Dabei musste der Absteiger zunächst einem Rückstand hinterherlaufen: Fabio Schröder traf in der 20. Minute für Bingöl. Tief in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs gelang Eclessias Akplaka jedoch noch der Ausgleich. Nach einer Roten Karte gegen Bingöl unmittelbar nach Wiederbeginn spielte Oststeinbek lange in Überzahl und belohnte sich spät. Ayoub Brahimi erzielte in der 88. Minute das 2:1.

Den dritten Sieg des Abends holte Ahrensburger TSV. Gegen SV Börnsen genügte ein Treffer von Paul Simon Benedikt Neumann-Schirmbeck, der nach 34 Minuten das einzige Tor der Begegnung erzielte. Damit legten die beiden Absteiger und der Dassendorfer Aufsteiger geschlossen einen erfolgreichen Start hin. Gruppe 2: Hamburger SV III gewinnt das Absteigerduell In der Bezirksliga Hamburg, Gruppe 2, gelang dem Hamburger SV III zum Auftakt ein überzeugender 3:0-Erfolg gegen Sport-Club Eilbek. Im Duell der beiden Absteiger stellte der HSV bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg. Marcus Borgmann eröffnete in der 23. Minute, nur neun Minuten später erhöhte Jannis Marc Daniels auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel sorgte Tarek Abdalla in der 54. Minute mit dem dritten Treffer für die endgültige Entscheidung. Damit gelang den Rothosen ein Start nach Maß in die neue Spielklasse.