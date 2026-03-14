TuS Dassendorf hat beim FC Türkiye "etwas gutzumachen"

Dassendorf-Trainer Özden Kocadal. – Foto: IMAGO IMAGES

In der Oberliga Hamburg trifft der abstiegsbedrohte FC Türkiye Wilhelmsburg auf Titelkandidat TuS Dassendorf. Während die Gäste mit Rückenwind ins Spiel gehen, wartet Türkiye noch auf die ersten Punkte im Jahr 2026.

Der Start ins Jahr 2026 verlief für Dassendorf vielversprechend. Vier Punkte aus zwei Spielen stehen bislang zu Buche, zuletzt setzte sich die Mannschaft mit 4:1 gegen den TSV Buchholz 08 durch. Mann des Tages war dabei Martin Harnik, der gleich drei Treffer erzielte. Außerdem feierte der frühere Bundesliga-Profi Max Kruse sein Debüt für die TuS.

Die Rollen vor dem Duell zwischen FC Türkiye Wilhelmsburg und der TuS Dassendorf sind klar verteilt. Die Gäste reisen als Tabellendritter der Oberliga Hamburg an und haben weiterhin die Spitze im Blick. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Eimsbütteler TV, sodass jeder weitere Ausrutscher vermieden werden soll.

Trainer Özden Kocadal blickt in den Vereinsmedien entsprechend optimistisch auf die kommende Aufgabe: „Wir wollen den positiven Trend der letzten Wochen fortsetzen. Aus dem Hinspiel haben wir noch etwas gutzumachen. Entscheidend wird sein, dass wir unseren Fußball mit Ruhe, Geduld und voller Energie auf den Platz bringen. Denn nur so kann man Spiele in der Oberliga gewinnen, egal wie der Gegner heisst.“

Türkiye braucht dringend Punkte

Ganz anders stellt sich die Lage beim FC Türkiye Wilhelmsburg dar. Der Tabellen-16. steckt mitten im Abstiegskampf und wartet noch auf die ersten Punkte im Jahr 2026. Alle drei bisherigen Partien nach der Winterpause gingen verloren.

Dennoch dürfte Dassendorf gewarnt sein. Im Hinspiel trotzte Türkiye dem Favoriten bereits ein 1:1 ab und zeigte, dass die Mannschaft durchaus unangenehm zu bespielen sein kann. Für die Gastgeber geht es deshalb vor allem darum, im Kampf um den Klassenerhalt wieder Zählbares einzufahren.

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