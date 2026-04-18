TuS Dassendorf gegen "super Stürmer" und heiße Stimmung

Kocadal erwartet intensives Spiel

Dassendorfs TrainerKocadal richtet den Blick bewusst auf die Besonderheiten der Partie und den Spielort: „Am Saseler Parkweg geht es seit jeher immer heiß her, schon aus Zeiten, als das noch ein Grandplatz war. Besonders die Nähe zu den Zuschauern und der tiefer gelegte Platz sorgen dort stets für eine gute Stimmung", teilt er in den Vereinsmedien mit. Zugleich hebt er die spielerische Entwicklung des Gegners hervor: „Der TSV Sasel verfügt über eine junge Mannschaft, die sich über das Fußballspielen definiert. Ich glaube, dass es endlich mal wieder zu einem Spiel kommen wird, in dem der Ball auf dem Kunstrasen rollt und nicht ständig in der Luft ist.“

Fokus auf Serie und Schlüsselspieler

Trotz der positiven Entwicklung der Gastgeber formuliert Kocadal ein klares Ziel „Nichtsdestotrotz wollen wir unsere kleine Mini-Serie ausbauen und den vierten Sieg in Folge holen.“

Dabei warnt er insbesondere vor Offensivspieler Selim Ajkic, den er als „super Stürmer“ bezeichnet. Insgesamt erwartet der Dassendorf-Coach ein „schönes Fußballspiel“, das für die Zuschauer interessant werde - allerdings mit einer klaren Einschränkung: „Es wird sicher nicht leicht für uns.“

Offenes Duell trotz Favoritenrolle

Auch wenn Dassendorf als Favorit anreist, spricht die aktuelle Form dafür, dass Sasel deutlich mehr Widerstand leisten kann als noch im Hinspiel. Die Kombination aus Heimkulisse, stabiler Phase und offensiver Qualität macht die Aufgabe für den Tabellendritten anspruchsvoll.