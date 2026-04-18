TuS Dassendorf gegen "super Stürmer" und heiße Stimmung

Die Rollen sind vor dem Duell zwischen dem TSV Sasel und dem TuS Dassendorf klar verteilt - zumindest auf dem Papier. Während die Gäste als Tabellendritter mit 61 Punkten im erweiterten Titelrennen stehen, hat sich Sasel vor dem 31. Spieltag der Oberliga Hamburg mit 46 Zählern im oberen Mittelfeld etabliert. Doch ein Blick auf die aktuelle Form zeigt: Die Ausgangslage ist deutlich enger, als es das Hinspiel vermuten lässt.
Hinspiel deutlich - Ausgangslage enger
Das Hinspiel gewann Dassendorf noch deutlich mit 6:0. Damals traf die Mannschaft von Trainer Özden Kocadal auf einen Gegner, der defensiv anfällig war. Inzwischen hat sich die Situation jedoch verändert: Sasel ist seit vier Spielen ungeschlagen und konnte dabei zweimal gewinnen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Tabelle wider, in der der TSV mit 46 Punkten im oberen Mittelfeld steht.
Dassendorf reist als Tabellendritter mit 61 Zählern an und bleibt im erweiterten Rennen um die Spitzenplätze. Der Rückstand auf den Eimsbütteler TV beträgt sieben Punkte, wobei die Konkurrenz weiter Druck ausübt.
Kocadal erwartet intensives Spiel
Dassendorfs TrainerKocadal richtet den Blick bewusst auf die Besonderheiten der Partie und den Spielort: „Am Saseler Parkweg geht es seit jeher immer heiß her, schon aus Zeiten, als das noch ein Grandplatz war. Besonders die Nähe zu den Zuschauern und der tiefer gelegte Platz sorgen dort stets für eine gute Stimmung", teilt er in den Vereinsmedien mit. Zugleich hebt er die spielerische Entwicklung des Gegners hervor: „Der TSV Sasel verfügt über eine junge Mannschaft, die sich über das Fußballspielen definiert. Ich glaube, dass es endlich mal wieder zu einem Spiel kommen wird, in dem der Ball auf dem Kunstrasen rollt und nicht ständig in der Luft ist.“
Fokus auf Serie und Schlüsselspieler
Trotz der positiven Entwicklung der Gastgeber formuliert Kocadal ein klares Ziel „Nichtsdestotrotz wollen wir unsere kleine Mini-Serie ausbauen und den vierten Sieg in Folge holen.“
Dabei warnt er insbesondere vor Offensivspieler Selim Ajkic, den er als „super Stürmer“ bezeichnet. Insgesamt erwartet der Dassendorf-Coach ein „schönes Fußballspiel“, das für die Zuschauer interessant werde - allerdings mit einer klaren Einschränkung: „Es wird sicher nicht leicht für uns.“
Offenes Duell trotz Favoritenrolle
Auch wenn Dassendorf als Favorit anreist, spricht die aktuelle Form dafür, dass Sasel deutlich mehr Widerstand leisten kann als noch im Hinspiel. Die Kombination aus Heimkulisse, stabiler Phase und offensiver Qualität macht die Aufgabe für den Tabellendritten anspruchsvoll.
So lief das Hinspiel
TuS Dassendorf – TSV Sasel 6:0
TuS Dassendorf: Tobias Braun, Kerim Gemil Carolus, Eyke Hendrik Kleine (72. Jim Louis Archibald Franke), Marvin Sinan Büyüksakarya, Erciyes Firat Palo, Henrik Dettmann (67. Colin Haupt), Sven Möller (72. Kristof Kurczynski), Len Aike Strömer (59. Jordan Jeremiah Brown), Okan Adil Kurt, Johann von Knebel, Michael Kobert (59. Niklas Pietruschka) - Trainer: Özden Kocadal
TSV Sasel: Anton Lattke, Alexander Kay, Maximilian Kofi Konadu Addai (46. Leif Thele), Dominik Silz, Nick Peters (46. Nick Johann Hoffmann), Jean-Lucas Gerken, Samir Amiri (64. Lukas-Gabriel Kourkis), Michael Boakye Janssen, Selim Ajkic, Sidi Marvin Fane (61. Emmanuel Schlas), Mohamed Nassar - Trainer: Jan Holger Ramelow
Schiedsrichter: Jarno Wienefeld (Hamburg)
Tore: 1:0 Johann von Knebel (10.), 2:0 Michael Kobert (26.), 3:0 Alexander Kay (35. Eigentor), 4:0 Niklas Pietruschka (69.), 5:0 Niklas Pietruschka (74.), 6:0 Johann von Knebel (88.)
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