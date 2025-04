TuS-Coach Teichmann nach Jubel gesperrt: "Komplett unverständlich"

Morgen, 14:00 Uhr TuS Holzkirchen Holzkirchen SV Dornach SV Dornach 14:00 PUSH

Es stehen die entscheidenden Wochen an für den TuS Holzkirchen. Nur noch vier Partien stehen in der Bezirksliga Ost auf dem Programm, und der TuS ist mit drei Zählern Vorsprung auf die Relegationsplätze noch nicht gesichert. „Ich denke, dass wir in jedem Fall noch vier Punkte brauchen“, gibt TuS-Trainer Sven Teichmann vor dem Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den Tabellenzweiten SV Dornach an.