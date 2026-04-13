TuS-Coach Dittmann: „Zwei Teams, die sehr gut drauf sind“

Die Saison ist beendet: Die Knieverletzung, mit der sich Kaan Aygün (am Ball) herumgeplagt hat, ist ein Meniskusriss. Der TuS Geretsried muss schon im Nachholspiel gegen Kottern an diesem Dienstag ohne den 29-Jährigen auskommen. – Foto: rst

Aufsteiger Geretsried kann im Nachholspiel am Dienstag mit einem Sieg den Verbleib fast sichern. Doch die Gäste vom TSV Kottern reiten auf einer Erfolgswelle und brauchen dringend Punkte.

Mehr Nervenkitzel geht fast nicht. Mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den TSV Kottern an diesem Dienstag (18 Uhr, Isarau-Stadion) können die Fußballer des TuS Geretsried (11. Platz) den Verbleib in der Bayernliga zwar noch nicht ganz, aber fast fix machen. Die Gäste aus dem Allgäu (Rang 14) ihrerseits brauchen dringend Erfolge, um der Abstiegsrelegation noch zu entgehen. Das verspricht „100 Prozent Spannung“, wie Daniel Dittmann bestätigt. „Das liegt aber vor allem auch am Gegner“, ergänzt der TuS-Coach.

Denn ähnlich wie Aufsteiger Geretsried schwimmt auch der abstiegsgefährdete Bayernliga-Dino, der seit Sommer 2015 ununterbrochen der zweithöchsten Amateurliga im deutschen Fußball angehört, aktuell auf einer Erfolgswelle. Drei Siege sowie zwei 1:1-Unentschieden in Pipinsried und Deisenhofen dokumentieren den Aufwärtstrend des Teams um Kapitän Sebastian Schrills; die Mannschaft von Trainer Andreas Maier, der nach einem völlig missratenen Saisonstart die sportliche Entwicklung bei dem Kemptener Stadtteilclub verantwortet, feierte nach zwei beachtlichen Remis beim FC Sportfreunde Schwaig (0:0) und gegen Aufstiegskandidat TSV Landsberg (1:1) zwei Siege beim SV Schalding-Haining (4:0) und zuletzt im Kellerduell gegen Sturm Hauzenberg (3:0).

„Die letzten Ergebnisse sind gigantisch“, zeigt sich auch TuS-Coach Dittmann von den Allgäuern beeindruckt. Nachdem sich aus seiner Sicht zu Saisonbeginn bei den Gästen „Erwartungshaltung und Realität ziemlich gebissen haben“, zeigt die Leistungskurve derzeit deutlich nach oben. Woraus sich ableiten lässt, dass der TuS auf einen Konkurrenten treffen wird, der „gierig und aggressiv“ (Dittmann) versuchen wird, auch im Isarau-Stadion Punkte zu sammeln. Im Hinspiel war das dem Aufsteiger gelungen: Durch Tore von Sebastian Rosina und Srdan Ivkovic feierte der TuS in der ABT-Arena in Durach am 1. August des vergangenen Jahres den ersten Saisonsieg in der Bayernliga.

Aus der Begegnung vom dritten Spieltag lassen sich jedoch wie bei so vielen Geretsrieder Partien aus der ersten Saisonhälfte wenig Schlüsse auf das Rückspiel ziehen. Während im vergangenen Sommer der Bayernligakader aus verschiedenen Gründen zeitweise arg ausgedünnt war, kann Dittmann derzeit nahezu aus dem Vollen schöpfen. Zwar ist für Kaan Aygün wegen eines Meniskusrisses die Saison vorzeitig zu Ende, wie auch Sebastian Rosina in dieser Spielzeit nicht mehr mitwirken wird. Ansonsten herrsche derzeit „eine gute Konkurrenz“, die ein Grund sei für die „extreme Qualität“, die das Team derzeit auszeichne.

„Wir bringen eine hohe Intensität auf den Platz“, meint Dittmann, dessen Mannschaft in dieser intensiven Phase mit vier Spielen in zwei Wochen aus den drei bereits absolvierten Begegnungen sieben Punkte einfuhr. Drei weitere sollen es dann nach dem Abpfiff am Dienstagabend sein. „Unser Ziel ist es natürlich zu gewinnen“, betont der TuS-Coach, der mit Gewissheit sagen kann: „Da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die beide sehr gut drauf sind.“