TuS-Coach Dittmann: „Wollen wieder das Herz auf den Platz bringen“

Geretsrieder wollen bei Türkgücü München in die Erfolgsspur zurückkehren – Kellner für zwei Spiele gesperrt

Der Frust saß tief beim TuS Geretsried nach dem unglücklichen Ausgang des jüngsten Heimspiels gegen den FC Pipinsried, als zwei Elfmeter in der Nachspielzeit eine 0:2-Niederlage besiegelten. „Dass man da frustriert ist, ist normal, aber es geht ja immer weiter“, gibt Trainer Daniel Dittmann zu verstehen, dass er sich lieber mit den vor ihm und seiner Mannschaft liegenden Aufgaben beschäftigt. Und da kann der Bayernliga-Aufsteiger an diesem Samstag bei Türkgücü München (15 Uhr) aktive Frustbewältigung betreiben. Der einstige Drittligist befindet sich nach sieben absolvierten Spielen auch in der Bayernliga im freien Fall. Ein 2:0-Erfolg über Aufsteiger FC Sturm Hauzenberg steht bei den Münchnern auf der Habenseite, ansonsten setzte es nur Niederlagen – zuletzt ein 0:5 bei der U21 des TSV 1860 München.

Die miserable sportliche Bilanz soll den TuS allerdings ebenso wenig wie das Chaos drumherum – der erst zu Saisonbeginn verpflichtete Trainer Slaven Skeledzic wurde bereits nach nur drei Spielen durch Kapitän Ünal Tosun ersetzt – dazu verleiten, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Das ist immer noch ein Regionalliga-Absteiger, der eigentlich Ambitionen auf die 3. Liga hat“, mahnt Dittmann einen respektvollen Umgang mit dem Gegner an. „Ich werde nicht bewerten, was die bisher gemacht haben.“ Zumal sie durch die Beförderung von Tosun zum Spielertrainer die sportliche Verantwortung an eine echte Identitätsfigur übertragen haben. „Er ist ein Spieler mit langjähriger höherklassiger Erfahrung, der auf der Sechserposition sein Team trägt“, so der TuS-Coach. Drumherum scharen sich „junge Wilde, die die Plattform Bayernliga nutzen wollen. Und ich gehe davon aus, dass sie gegen uns ihr bestes Spiel abliefern wollen.“

Dem wolle man begegnen, „indem wir wieder das Herz auf den Platz bringen“, appelliert der 25-Jährige, der seinen Spielern nach der aufreibenden Partie gegen Pipinsried drei Tage freigegeben hatte. Aus dem Spiel wäre als Lehre noch mitzunehmen, dass „uns Ende noch die nötige Cleverness gefehlt hat, um das Ergebnis über die 90 Minuten zu retten“. Angesichts der Tabellenkonstellation darf man dem Aufsteiger Geretsried für das Match beim Sechzehnten Türkgücü, gegen den man in der letzten Wintervorbereitung noch als Landesligist mit 2:4 verloren hatte, die Favoritenrolle zuschieben. Wenngleich der Trainer wie gewohnt bemüht ist, abzuwiegeln. „Wir bereiten uns drei Mal in der Woche auf jedes Spiel vor und wir spielen 90 Minuten elf gegen elf“, stellt Dittmann klar, dass auch diese Partie für den Achten kein Selbstläufer wird.

Zumal er personell zu Umstellungen gezwungen ist. Lukas Kellner erhielt für seine rote Karte gegen Pipinsried zwei Spiele Sperre. Den ganzen September muss der TuS auf Robin Renger verzichten, der aus beruflichen Gründen pausiert. Wie die zwei neuen Ausfälle kompensiert werden können, bereitet dem Coach noch Kopfzerbrechen, weil auch Keita Kawai und Tyrone Prepeluh angeschlagen sind.