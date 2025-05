TuS-Coach Dittmann: „Wir wollen nicht in die Falle tappen“

Geretsried reist mit Vier-Tore-Vorsprung zum Rückspiel nach Schwabmünchen und möchte den Aufstieg in die Bayernliga perfekt machen

So bitte nicht. Dass sein Team, mit einem Vier-Tore-Vorsprung ausgestattet, als Favorit zum Relegationsrückspiel beim TSV Schwabmünchen anreist, kann Daniel Dittmann nicht leugnen. Aber dass der Gegner nur wenige Minuten nach Ende des Hinspiels gleich die „weißen Fahne“ geschwenkt hat, empfindet der Geretsrieder Trainer als geschickte Irreführung. „Ich habe es mir mehrmals durchgelesen am Tag danach und muss sagen, es ist unfassbar clever, das so zu sagen“, äußert sich der 25-Jährige zum Kommentar von Germar Thiele. Der Abteilungsleiter des TSV Schwabmünchen hatte gegenüber FuPa erklärt, am Mittwochabend im Isaraustadion „das schlechteste Spiel meiner Mannschaft in den vergangenen zwei Jahren“ gesehen zu haben. „Wir waren stehend K.o., uns fehlt die körperliche Fitness“, hatte Thiele ausgeführt und seine Analyse mit dem Satz beendet: „Damit ist die Relegation in meinen Augen entschieden.“

Für Dittmann gehört das ins Psychologie-Lehrfach. „Damit nimmt er komplett den Druck von seiner Mannschaft. So baut er eine kleine Falle, aber da wollen wir nicht reintappen“, warnt der TuS-Trainer vor dem Rückspiel am heutigen Samstag in Schwabmünchen (16 Uhr) seine Kicker davor, sich von Thieles Worten einlullen zu lassen und sich womöglich zu sicher zu fühlen. „Ich habe schon einiges erlebt, und es kann alles passieren“, gibt der Geretsrieder Übungsleiter den Mahner. „Man muss echt Obacht geben.“ Dass es tatsächlich noch schiefgehen könnte, daran mag er zwar selbst keinen Gedanken verschwenden, aber man wolle den Gegner auch nicht durch Nachlässigkeiten wieder aufrichten. Schließlich hatte sich das Klub aus dem südlichen Landkreis Augsburg schon im Hinspiel trotz des deutlichen Rückstands zur Pause nach dem Seitenwechsel nach Kräften um Schadensbegrenzung bemüht. Und man darf davon ausgehen, dass sie auch das Rückspiel nicht widerstandslos aus der Hand geben werden.

„Für uns geht es nur darum, gut ins Spiel zu kommen“, setzt Dittmann auf einen ebenso konzentrierten Auftritt seiner Elf wie in den zurückliegenden sechs Halbzeiten, von denen sie vier gewonnen und zwei jeweils mit einem 0:0 beendet haben. Das seine Truppe nach den nicht immer vollends überzeugenden Spielen in der Endphase der Landesliga-Punktrunde nun auf den Punkt fokussiert ist und mit derselben Leidenschaft wie zu Saisonbeginn agiert, hat für den Trainer einen einfachen Grund. „Die Liga ist vorbei, es ist jetzt ein anderer Wettbewerb. Die Last, den zweiten Platz verteidigen zu müssen, ist weg. In der Liga sind wir gejagt worden, das ging am Schluss nicht so leicht von der Hand“, so Dittmann. „Jetzt ist nur noch Genießen angesagt.“