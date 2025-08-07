TuS-Coach Dittmann: „Wir kennen Heimstetten, aber sie haben uns auch kennengelernt“

Nach historischem ersten Bayernliga-Sieg: Geretsried heute gegen Heimstetten – Vorfreude bei Sebastian Rosina vor dem Wiedersehen mit dem Ex-Klub

Die Euphorie nach dem ersten Bayernligasieg in der Geschichte der Fußballabteilung des TuS Geretsried ist schnell der Nüchternheit des Trainingsalltags gewichen: Man muss es ja nicht gleich übertreiben, nur weil man am dritten Spieltag von einer Reise ins Allgäu einen 2:0-Sieg heimbrachte. „Das sind auch nur drei Punkte“, relativiert Daniel Dittmann, dessen Team in den nächsten Trainingseinheiten noch einiges aufzuholen habe. „Wir haben natürlich eine gute Stimmung im Training, einen guten Esprit, aber wir sind, was die Fitness angeht, noch nicht bei 100 Prozent“, erinnert der TuS-Coach an eine aus seiner Sicht wegen etlicher verletzungsbedingten Ausfälle eher durchwachsene Vorbereitung. Umso stärker fallen die vier Zähler ins Gewicht, die bisher in zwei zu Ende gespielten Partien eingefahren wurden – für die beim TSV 1860 München II abgebrochene Partie steht noch kein Nachholtermin fest.

Noch kein Spiel verloren hat auch der SV Heimstetten, der an diesem Freitag ab 18.30 Uhr im Isarau-Stadion gastiert. Alle drei bisherigen Begegnungen beendete die Elf von Trainerin Sarah Romert mit einem Remis: Dem 3:3 (nach 1:3-Rückstand) gegen den TSV Nördlingen folgten zwei 1:1-Unentschieden in Ismaning und gegen 1860 München II. Mit dem langjährigen Trainer Roman Langer verließen im Sommer auch etliche Stammspieler den SVH, darunter Kubilay Celik (nach Pipinsried) und der Ex-Geretsrieder Jordi Woudstra. Der letztjährige Bayernliga-Torschützenkönig (22 Tore) erhielt ebenso wie sein Heimstettener Kollege Pirmin Lindner einen Vertrag beim Regionalligisten Wacker Burghausen. Das ist deshalb bemerkenswert, weil sich Woudstra beim 6:1 gegen den TSV Grünwald im letzten Heimspiel der vergangenen Spielzeit das Kreuzband gerissen hatte. Aufgrund der zahlreichen Veränderungen im Kader befindet sich das SVH-Team, das in der vorigen Saison immer für ein Spektakel gut war (78:70 Tore) herauszulesen ist, noch in der Findungsphase. Die ersten Spiele der neuen Saison lassen vermuten, dass Sarah Romert ein besonderes Augenmerk auf die Defensive hat.

Erst vor gut vier Wochen standen sich beide Vereine in einem Testspiel gegenüber: Damals gewann der TuS auswärts durch Tore von Alexander Bazdrigiannis, Taso Karpouzidis und Veron Fejzullahi mit 3:2. Für den ersten Vergleich um Punkte mag Daniel Dittmann das Vorbereitungsspiel weder als Vorteil noch als Nachteil werten. „Wir kennen sie, aber sie haben uns ja auch kennengelernt“, wiegelt der TuS-Coach ab.

Ein Spieler der Gastgeber sieht der Partie mit besonderer Vorfreude entgegen. „Das auf jeden Fall“, bestätigt Sebastian Rosina, der von Juli 2022 bis Juni 2024 in Heimstetten unter Vertrag stand. „Ich habe in den zwei Jahren dort sehr viel Spaß gehabt, viel lernen können und auch noch viele Kontakte zu damaligen Mitspielern“, bestätigt der Geretsrieder Defensivspezialist. „Das ist schon etwas Besonderes gegen die alten Kollegen zu spielen. Ich freue mich auf das Duell.“ In einem Punkt lässt er jedoch keinen Zweifel: Am Ende wäre er erfreut, wenn sein das Testspiel-Ergebnis bestätigen würde – „ich bin jetzt TuS-Spieler, da wünsche ich mir natürlich einen Sieg für uns.“