TuS-Coach Dittmann: „Werden ihnen ganz viel Feuer entgegen setzen“

Für die Landesliga-Fußballer des TuS Geretsried beginnt „die heiße Phase“, wie Daniel Dittmann den Saisonendspurt betitelt. Fünf Spiele sind noch zu absolvieren, und der Tabellenzweite darf sich keinen Aussetzer mehr erlauben, wenn er die Chance auf die Aufstiegsrelegation nicht gefährden will. Vor dem Heimspiel gegen den ESV Freilassing an diesem Samstag (14 Uhr) ist der Vorsprung zumindest vorübergehend auf zwei Punkte zusammengeschmolzen: Verfolger TSV 1880 Wasserburg legte im vorgezogenen Spiel am Gründonnerstagabend mit einem 1:0-Sieg beim Kirchheimer SC vor.

Gewinnen ist also Pflicht, was gegen den abstiegsgefährdeten ESV Freilassing kein Selbstläufer werden wird. „Sie werden uns das Leben so schwer wie möglich machen wollen“, mutmaßt TuS-Coach Dittmann. Die Gäste aus dem Berchtesgadener Land stehen mit dem Rücken zur Wand, drei Punkte trennen den Aufsteiger von der Abstiegsrelegation. „Wir kennen es aus eigener Erfahrung, wie es ist, wenn du an den letzten Spieltagen hinten drinstehst“, erinnert Dittmann an die vorletzte Saison, als der TuS erst im Schlussspurt den Klassenerhalt sichern konnte. „Da geht es um alles, da kannst du dir nichts erlauben.“