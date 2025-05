TuS-Coach Dittmann warnt vor Relegations-Rückspiel

Nach dem grandiosen Auftritt des TuS Geretsried am Mittwoch im ersten Bayernliga-Relegationsspiel gegen den TSV Grünwald erkannte sogar dessen Trainer die Überlegenheit der Gastgeber an.

„Das Ergebnis ist völlig verdient in der Höhe“, räumte Florian de Prato nach dem 0:4 ein und erklärte hinsichtlich der drei innerhalb von sieben Minuten kassierten Gegentore in der ersten Halbzeit: „Das darf uns als Bayernligist niemals passieren – egal, ob du das ganze Jahr da unten rumkrebst.“

Nun braucht es im Rückspiel an diesem Samstag (16 Uhr) für seine Truppe eine gewaltige Kraftanstrengung, will man die direkte Rückkehr in die Landesliga vermeiden. Manche fabulieren nun „ein Wunder“ herbei, und weil im Fußball bekanntlich so gut wie nichts unmöglich ist, gibt der Coach die Hoffnung noch nicht auf. „Das zweite Spiel ist noch nicht gespielt“, stellt de Prato zutreffend fest und verspricht: „Wir werden alles geben.“

Dittmann warnt vor Rückspiel

In dem Punkt stimmt er mit seinem Geretsrieder Trainerkollegen überein. Trotz des deutlichen Ergebnisses sei man völlig auf das nächste Spiel konzentriert, erklärt Daniel Dittmann. Anders als sein Grünwalder Gegenüber denkt er nicht in der Kategorie „Hin- und Rückspiel“, sondern zerlegt die beiden Partien in „vier Halbzeiten“. „Ich finde das psychologisch besser“, erläutert der TuS-Coach. So können er und seine Mannschaft sich bereits über zwei gewonnene Einheiten freuen. Wenn sie noch eine weitere für sich entscheiden, sollten sie sicher in der nächsten Runde sein. „Entsprechend haben wir uns nach dem Mittwochsspiel gleich auf die dritte Halbzeit vorbereitet“, so Dittmann.

Ich bin völlig in Trance. Ich habe ja noch nie Relegation gespielt.

TuS-Trainer Daniel Dittmann

Schon vor dem ersten Relegationsmatch habe er versucht, auf seine Spieler einzuwirken, indem er ihnen hinsichtlich einer wirkungsvollen Erholung den einen oder anderen Tipp aus seinem Studium der Sport- und Trainingswissenschaften mit auf den Weg gegeben habe – „zum Beispiel zum Umgang mit Alkohol, Essen und Schlaf in der Regenerationsphase“. Offenbar mit Erfolg – anders als nach gewonnen Spielen sonst üblich, hätten sich seine Aktiven mit dem Genuss von Gerstensaft auffallend zurückgehalten. Seinen persönlichen Zustand beschreibt er als „völlig in Trance – ich habe ja noch nie eine Relegation gespielt“. Als habe er das Ergebnis noch nicht richtig realisiert: „Wir stehen voll unter Strom, sind total fokussiert auf das nächste Spiel.“

Er erwartet, dass die Grünwalder, die in der Bayernliga 23 ihrer insgesamt 33 Punkte auf eigenem Platz geholt haben, dieses Mal „eine enorme Wucht entwickeln“ werden. „Wir erwarten sie jedenfalls sehr, sehr offensiv. Ich glaube sogar, dass sie All-in gehen werden“, so Dittmann. „Wir werden versuchen, keinen Schwung zuzulassen, damit sie nicht in eine Strömung kommen, wie wir sie im ersten Spiel hatten.“