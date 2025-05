TuS-Coach Dittmann warnt Schwabmünchen: „Sie werden sehr, sehr gierig sein“

Zwei Spiele trennen die Fußballer des TuS Geretsried vom möglichen größten Erfolg in der Vereinsgeschichte: dem Aufstieg in die Bayernliga.

Dabei stellt sich der Mannschaft um Kapitän Sebastian Schrills in der zweiten Relegationsrunde der TSV Schwabmünchen in den Weg. „Das ist ein anderer Reiz als Grünwald“, erklärt Trainer Daniel Dittmann vor dem ersten Duell gegen den Tabellenzweiten der Landesliga Südwest an diesem Mittwochabend (Anstoß 18.30 Uhr). „Das ist ein Gegner, den wir gar nicht kennen und der uns nicht kennt.“