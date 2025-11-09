TuS-Coach Dittmann: „Tendenziell zwei Punkte verloren“

Nach dem 1:1-Unentschieden beim FC Ismaning hadern die Geretsrieder mit ihren in der Schlussphase vergebenen Torchancen.

Der TuS Geretsried beginnt die Rückrunde so, wie er in die Bayernliga gestartet ist – mit einem 1:1-Unentschieden gegen den FC Ismaning. Aber während das Hinspiel schon durch die noch frische Aufstiegseuphorie von einem gewissen Prickeln begleitet war, passte sich das Rückspiel im Prof.-Erich-Greipl-Stadion ziemlich schnell dem grauen Novemberwetter an. „Es war kein schönes Spiel“, räumte Daniel Dittmann unumwunden ein. Die Gastgeber agierten in einer kampfbetonten Partie über weite Strecken mit hohen, vertikalen Bällen. „Da kommst du schwer ins Spiel“, erläuterte der TuS-Coach.

Dennoch gelang dies den Gästen anfangs besser als den Hausherren. Nach etwa zehn Minuten bot sich dem Aufsteiger aus Geretsried die erste riesige Gelegenheit. Kapitän Sebastian Schrills setzte mit einem Pass durch die Abwehrreihe Srdan Ivkovic in Szene, aber der Torjäger schoss den Ball neben das Tor. Die nächste gute Möglichkeit brachte die Führung für den TuS: Ein Freistoß aus dem Halbfeld landete bei Alexander Bazdrigiannis, der sich den Ball noch einmal vorlegte und mit dem zweiten Kontakt aus rund 20 Metern erfolgreich abschloss. 26 Minuten waren da gespielt. Wenig später bot sich Ivkovic die Chance, die Führung auszubauen – aber dies war nicht der Tag des Geretsrieder Goalgetters, der allein vor dem Kasten an FC-Torhüter Maximilian Retzer scheiterte. Auf der Gegenseite verhinderte TuS-Keeper Cedomir Radic den möglichen Ausgleich, als er gegen Alessandro Cazorla die bis dahin beste Gelegenheit der Gastgeber vereitelte. Dann war Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel war das, was die beiden Kontrahenten auf dem Ismaninger Rasen präsentierten nur schwer als Fußball zu definieren. Aber das Hin und Her bescherte zumindest den Gastgebern ein Erfolgserlebnis. Sechs Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, als sich Innenverteidiger Christian Wiedenhofer aus der Kette locken ließ, ein Steckball zwischen Lukas Kellner und Robin Renger hindurch in die Box zu Giovanni Pollio gelangte, der Radic zum 1:1-Ausgleich überwand. „Dann lief es so dahin“, kommentierte TuS-Trainer Daniel Dittmann.

TuS-Schlussmann Radic war noch einmal bei einem Freistoß aus gut 30 Metern gefordert, im Geretsrieder Angriff entwickelten sich für Bazdrigiannis, Schrills und Ivkovic lediglich Halbchancen, wie deren Trainer einräumte: „Alles keine klaren Dinger.“ Die boten sich erst in der Schlussphase, als Thomas Puscher – über die gesamte Spielzeit der Motor und auffälligster Akteur des Geretsrieder Spiels – gleich bei zwei Gelegenheiten der Kategorie „1000-Prozentige“ den Ball jeweils über das FC-Gehäuse schaufelte. „Da hätten wir das 2:1 machen müssen“, haderte TuS-Coach Dittmann. „Deshalb sind das heute tendenziell eher zwei verlorene Punkte.“