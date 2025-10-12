TuS-Coach Dittmann nach 2:4: „Mir fehlen die Worte“

Nach einer umkämpften Begegnung unterliegt Geretsried dem SV Kirchanschöring mit 2:4 – trotz einer 1:0-Führung.

81 Minuten waren gespielt im Isarau-Stadion. Mit 2:3 lagen die Gastgeber zurück, Alex Bazdrigiannis verpasste nach einem Abpraller nur knapp das Ziel – und Lukas Kellner witterte die Chance. „Weiter, wir sind noch am Leben“, versuchte der Geretsrieder Verteidiger lautstark seine Mitspieler anzutreiben, doch wenig später war er maßgeblich am vierten Kirchanschöringer Tor beteiligt. Kellner verlor am eigenen Strafraum das Laufduell gegen Marco Schmitzberger, TuS-Torhüter Cedomir Radic erwischte den Kirchanschöringer an den Füßen – Gelb-rot für den Keeper, Elfmeter für die Gäste und Jonas Kronbichler markierte souverän den 4:2-Endstand.

Der TuS hatte das Spiel ebenso nervös und verunsichert begonnen wie die Gäste, die zuvor fünf Spiele in Folge nicht gewonnen hatten. So war die erste Halbzeit auf beiden Seiten von Fehlpässen und falschen Entscheidungen geprägt. Dennoch konnten sich die Torhüter nicht über mangelnde Beschäftigung beklagen. Die Gastgeber hatten in der fünften Minute zum ersten Mal Glück, als Jonas Kronbichler den Ball mit seinem blondierten Lockenkopf knapp übers Tor wuchtete. Auf der Gegenseite rutschte Srdan Ivkovic in eine scharfe Hereingabe – und zirkelte den Ball ebenfalls über die Latte. Dann durften der TuS erneut tief durchatmen, als Samuel Schwarz aus kurzer Distanz nur den Pfosten traf und Kronbichler den Abpraller erneut übers Ziel trat. Noch zweimal hielt Torhüter Radic seine Elf im Spiel, als er Schüsse von Manuel Omelanowsky und David Lobendank parierte.

Eine Minute war nach Wiederbeginn gespielt, als der TuS-Anhang doch noch jubeln durfte: Ivkovic legte im Strafraum zurück auf Lars Maison, dessen Schuss so vehement im SVK-Kasten einschlug, dass Torhüter Egon Weber keinerlei Regung zeigte. „Was dann passierte, ist schwer zu beschreiben“, suchte TuS-Trainer Daniel Dittmann in der Pressekonferenz nach Erklärungen für das Auseinanderbrechen seiner Elf. Nur fünf Minuten nach der Führung konnte sich Gäste-Kapitän Omelanowsky um seinen Bewacher drehen und zum 1:1-Ausgleich einschießen. Weitere fünf Minuten später war die Partie gedreht: Kronbichler stürzte bei einer Abwehraktion von TuS-Keeper Radic (der dafür Gelb sah), verwandelte selbst den Elfmeter zum 2:1-Führung und erhöhte bald darauf mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 3:1. Der TuS war da bereits zu Zehnt, weil sich Keita Kawai binnen zwölf Minuten zwei gelbwürdige Fouls geleistet hatte.

Hoffnung kam auf, als der eingewechselte Isni Redjepi mit seinem ersten Kontakt den Eckball von Robin Renger zum 2:3-Anschlusstreffer über die Linie drückte. Während SVK-Trainer Thomas Leberfinger die Moral seiner Mannschaft lobte („Wie sie nach dem Rückstand zurückgekommen ist, gebührt hohen Respekt“) und unwidersprochen feststellte, dass man „verdient gewonnen“ habe, musste Daniel Dittmann erkennen, dass neuerdings auch Sprachlosigkeit zu seinem Repertoire gehört: „Ich muss gestehen, mir fehlen im Moment ein bisschen die Worte.“