TuS-Coach Dittmann: „Haben zuhause noch kein schlechtes Spiel gemacht“ Geretsrieder Heimspiel gegen Wasserburg

Geretsried – Es ist nicht verwunderlich, dass sich bei den Fußballern des TuS Geretsried die Stimmung im Team allmählich der Tabellenposition annähert. So hat denn auch Trainer Daniel Dittmann nach zuletzt vier Niederlagen in Serie ein zumindest phasenweise deutlich spürbares Schwinden von Positivität als „ein Haupt-Manko“ der aktuellen Talfahrt ausgemacht. Das Feedback aus dem Mannschaftsrat nach der jüngsten 1:4-Niederlage in Eggenfelden habe ihn in seiner Erkenntnis bestätigt, so Dittmann: „Das ist jetzt wichtig, dass wir wieder Positivität reinbringen, um wieder Energie zu bekommen, um sich wieder gegenseitig zu pushen.“