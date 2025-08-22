TuS-Coach Dittmann: „Der richtige Rahmen, wo sich alle zeigen können“

Ersatzgeschwächte Geretsrieder setzen beim Favoriten SV Schalding-Heining auf Nachrücker aus der zweite Reihe

Das zu Saisonbeginn von Daniel Dittmann propagierte „Underdog“-Image erscheint bereits nach nur vier Bayernliga-Partien, von denen der TuS Geretsried drei gewann und eins mit einem Unentschieden beendete, leicht überarbeitungswürdig. Beim Blick auf die Tabelle könnte man geneigt sein, anzunehmen, der Aufsteiger trete beim SV Schalding-Heining (Sa., 14 Uhr) zum ersten Mal als Favorit an.

Doch gegen solche Mutmaßungen wehrt sich der TuS-Coach vehement. „Wir spielen gegen eine Mannschaft, die seit neun Jahren zwischen Regionalliga und Bayernliga pendelt und vom Anspruch her eher in die höhere Liga gehört“, stellt Dittmann fest. „Das ist eine sehr eingeschweißte Truppe, auch vom Trainerteam her.“ Chefcoach Stefan Köck bestreitet seine neunte Spielzeit bei dem Klub aus Passau, der in der vergangenen Saison zur Halbzeit noch an Platz drei mit zwei Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze lauerte, ehe man nach einer miserablen Rückrunde bis auf Rang neun abrutschte. Auch mit dem Start in die neue Saison blieb der SV (ein Sieg, drei Unentschieden, eine Niederlage) hinter den Erwartungen zurück. „Die haben diese Saison einen Mini-Umbruch und stehen etwas unter Druck“, bemerkt der TuS-Trainer. „Aber sie sind trotzdem haushoher Favorit – darüber gibt es keine Diskussion.“

Diese Einschätzung wird untermauert durch die Tatsache, dass dem Aufsteiger an diesem Wochenende gleich elf Spieler nicht zur Verfügung stehen, von denen unter normalen Umständen alle Anspruch auf einen Stammplatz erheben könnten. Torhüter Cedomir Radic, die Verteidiger Sebastian Rosina und Lukas Kellner sowie Torjäger Srdan Ivkovic feiern auf der Hochzeit von Mannschaftskollege Taso Karpouzidis in Griechenland. Belmin Idrizovic (Wadenbeinbruch, Syndesmosebandriss) und Edin Hyseni (Kreuzbandriss) fallen noch monatelang aus; mit der Rückkehr von Thomas Puscher und Daniel Krebs rechnet man in den nächsten Wochen, Veron Fejzullahi fehlt krankheitsbedingt und Kenan Numanovic ist aus persönlichen Gründen nicht verfügbar.

Das ist die Chance für den einen oder anderen Nachrücker aus der zweiten Garnitur. „Es sind schon noch ein paar Spieler da“, betont Dittmann, dem beim Anblick der jungen Spieler aus dem eigenen Lager wie Lars Maison, Vitus Fischer und Thomas Schnaderbeck „das TuSler-Herz aufgeht“. Hinzu kommt Fabio Pech, der nach seinem Rücktritt aus der Ersten Mannschaft im Sommer nun doch zu seinem Bayernliga-Debüt kommt. „Die haben es alle verdient, dabei zu sein. Die haben alle Lust, die brennen alle – das Auswärtsspiel ist für alle ein Highlight“, schwärmt der Trainer. Und beugt angesichts der kaderbedingten Außenseiterrolle schon mal vor: „Wir haben gar keinen Druck. So ein Spiel ist der richtige Rahmen, wo sie liefern und sich zeigen können“, stärkt er sein Team. „Und wenn wir mit null Punkten zurückkommen sollten, bin ich sicher, dass wir trotzdem eine gute Leistung gezeigt haben.“