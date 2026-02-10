TuS Chlodwig Zülpich treibt Kaderplanung voran Junge Neuzugänge aus der Region, Rückkehr eines Eigengewächses und Wechsel im Trainerteam von Tim Zimmer · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der TuS Chlodwig Zülpich setzt seine strategische Ausrichtung konsequent fort. Mit vier jungen Spielern aus der Region, den Zusagen zwei weiterer Akteure und einer Veränderung auf der Co-Trainerposition stellt der Landesligist frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit und unterstreicht seinen Anspruch, Entwicklung, Identifikation und sportliche Perspektive miteinander zu verbinden.

Mit Blick auf die neue Saison hat der TuS Chlodwig Zülpich die ersten externen Neuzugänge fixiert und bleibt dabei seiner Linie treu: jung, entwicklungsfähig und regional verwurzelt. Als erster Neuzugang stößt Aaron Mertens zum Team. Der Flügelspieler kommt aus der U19 von Erft 01 und sammelte dort bereits als A-Jugendlicher regelmäßig Einsatzzeiten in der Bezirksliga-Mannschaft. In den Probetrainings hinterließ der Offensivspieler einen starken Eindruck und konnte die sportliche Leitung schnell überzeugen. Trainer David Sasse beschreibt Mertens als „schnell, trickreich und abschlussstark“ und sieht in ihm einen Spieler, der behutsam an das Niveau der Landesliga herangeführt werden soll. „Aaron passt perfekt in unser Profil: jung, aus der Region und mit viel Potenzial“, so Sasse. Ebenfalls neu im Kader ist der erst 19-jährige Jakob Kuteus. Der Mittelfeldspieler fühlt sich auf der defensiven Sechserposition am wohlsten, kam zuletzt jedoch häufig auf der linken Abwehrseite für seinen bisherigen Verein aus der Bezirksliga zum Einsatz. Trotz seines jungen Alters entwickelte sich Kuteus dort früh zum Stammspieler und wagt nun bewusst den nächsten Schritt. Seine fußballerische Ausbildung genoss er unter anderem bei Alemannia Aachen, was sich laut Sasse in seiner Technik, seinem Tempo und seiner Zweikampfstärke widerspiegelt. Auch bei ihm steht die langfristige Entwicklung im Vordergrund: „Jakob bringt alles mit, um sich hier weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu gehen.“

Besonders emotional ist die Rückkehr von Fabian Schmitz in den Kader der ersten Mannschaft. Der gerade 21-Jährige ist ein echtes Eigengewächs des TuS und stammt aus Zülpich. Nach einem Kreuzbandriss sammelte Schmitz in der zweiten Mannschaft wichtige Spielpraxis, blieb jedoch stets eng an die Erste angebunden. Nun öffnet sich die Tür erneut. Schmitz ist flexibel einsetzbar, sowohl auf der rechten Seite als auch im Mittelfeld, und bringt laut Sasse „ein gutes Spielverständnis, sauberes Passspiel und einen ordentlichen Abschluss“ mit. Für den Verein steht seine Rückkehr sinnbildlich für den eingeschlagenen Weg, eigene Talente nachhaltig aufzubauen. Neu hinzu kommt zudem Frederik Brück-Thies, ein junger Offensivspieler, der in den vergangenen zehn Jahren bei Alemannia Aachen ausgebildet wurde. Der Angreifer, der nur rund zehn Kilometer von Zülpich entfernt wohnt, überzeugte im Probetraining und fügt sich nahtlos in das Anforderungsprofil des Vereins ein. „Freddy ist ein junger, talentierter Spieler, der perfekt zu uns passt. Er bringt starke Qualitäten im Dribbling, im Eins-gegen-eins und im Abschluss mit“, erklärt Sasse. Ab Sommer soll Freddy die Offensive verstärken und sich in Zülpich weiterentwickeln.