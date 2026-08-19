TuS Chlodwig Zülpich II startet mit neuem Trainer in die Bezirksliga Marius Schinke übernimmt den Aufsteiger: Zülpich II will auf Verbandsebene bestehen. von Niklas Lohrer · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Neuer Trainer, neuer Kader, neue Liga: Zülpich II steht vor dem nächsten Schritt – Foto: Rocco Bartsch

Hinter dem TuS Chlodwig Zülpich liegt eine außergewöhnliche Saison. Während die erste Mannschaft den Sprung in die Mittelrheinliga schaffte, krönte auch die Zweitvertretung ihre Spielzeit mit dem Aufstieg. Als Meister der Kreisliga A Euskirchen geht Zülpich II nun erstmals auf Bezirksliga-Ebene an den Start. Der Aufstieg bedeutet gleichzeitig einen umfassenden Neustart: Auf Aufstiegscoach Marc Altendorf folgt Marius Schinke, der in der vergangenen Saison noch bis zur Winterpause beim heutigen Ligakonkurrenten Viktoria Birkesdorf an der Seitenlinie stand.

Schinke übernimmt dabei eine Mannschaft, die sich personell deutlich verändert hat. Mehr als zehn neue Spieler sowie ein komplett neu zusammengestelltes Trainerteam mussten in den vergangenen Wochen zusammenfinden. Umso zufriedener zeigt sich der neue Cheftrainer mit den ersten Eindrücken. „Bisher bin ich von der Vorbereitung größtenteils positiv überrascht“, sagt Schinke. Sportlich und menschlich habe die Mannschaft die ersten Ziele schneller erreicht als erwartet. „Der Start ist gelungen. Wir bleiben aber demütig und fokussiert. Wir wissen, dass noch einige Schritte zum Erreichen unseres Saisonziels zu gehen sind.“ Zülpich setzt konsequent auf junge Spieler aus der Region Bei der Kaderplanung verfolgt der Verein eine klare Linie. Insgesamt neun externe Neuzugänge schließen sich der Zweitvertretung an. Wie bereits bei der ersten Mannschaft setzt Zülpich dabei bewusst auf Spieler aus der Region und auf einen jungen Kader. Das zeigt sich auch beim Alter der Neuzugänge. Die beiden ältesten externen Verstärkungen sind gerade einmal 26 Jahre alt. Für Schinke ist das Ausdruck der grundsätzlichen Ausrichtung des Vereins. „Wir wollen gemeinsam mit jungen Spielern den nächsten Schritt gehen“, erklärt der Trainer.

Zusätzlich erhält die Mannschaft Verstärkung aus dem letztjährigen Kader der ersten Mannschaft. Drei Spieler sind bereits zur Zweitvertretung gestoßen. Damit verändert sich das Gesicht des Aufsteigers deutlich. Auch abseits des Platzes wurde neu aufgestellt. Nicht nur der Cheftrainer ist neu, sondern das gesamte Trainer- und Funktionsteam. Der Aufstieg in die Bezirksliga markiert für die zweite Mannschaft damit gleich in mehrfacher Hinsicht den Beginn eines neuen Kapitels. Klassenerhalt steht über allem Trotz des großen Erfolgs aus der Vorsaison bleibt die Zielsetzung für die erste Bezirksliga-Spielzeit bewusst zurückhaltend. Für Schinke steht der Ligaverbleib klar an erster Stelle. „Sportlich ist die Zielsetzung klar definiert: Der Klassenerhalt hat oberste Priorität“, betont der Trainer. Dabei sieht der Verein die zweite Mannschaft nicht ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Ergebnisse. Zülpich II gehört zu den wenigen Zweitvertretungen, die auf Verbandsebene antreten. Entsprechend wichtig ist die Mannschaft auch für die Entwicklung junger Spieler. Sie sollen sich auf einem höheren sportlichen Niveau beweisen, kontinuierlich weiterentwickeln und perspektivisch möglicherweise den nächsten Schritt machen. Damit verbindet der Verein das Ziel Klassenerhalt mit der langfristigen Ausbildung eigener und regionaler Talente.