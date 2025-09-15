TuS Chlodwig Zülpich II siegt gegen den SSV Weilerswist

Am Sonntag empfing der TuS Chlodwig Zülpich II den SSV Weilerswist an der Blayerstraße. Beide Teams gehören zu den Mitfavoriten auf die vorderen Plätze der Kreisliga A, doch die Partie blieb spielerisch über weite Strecken hinter den Erwartungen zurück. Am Ende jubelte der TuS über einen 3:1-Erfolg – und beendete damit die beeindruckende Serie des SSV, der zuvor saisonübergreifend 14 Ligaspiele ungeschlagen geblieben war.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Bereits nach rund 10 Minuten nahm SSV-Trainer Frederik Ziburske eine Auszeit, um sein Team neu einzustellen. Kurz darauf schlug der TuS zu: Nach einem Einwurf nahm Marcel Blum den Ball mit dem Rücken zum Tor an, drehte sich geschickt und schlenzte das Leder in den Winkel zur 1:0-Führung (19.)

Weilerswist antwortet

Der Treffer wirkte wie ein Weckruf für die Gäste. Der SSV bekam nun mehr Kontrolle und nutzte seine erste klare Offensivaktion zum Ausgleich. Nach feiner Kombination lupfte Stanienda auf Kortholt, der entschlossen zum 1:1 verwandelte (31.). Mit diesem Remis ging es auch in die Pause.

Zaun trifft, Blum macht den Deckel drauf

Wie schon in Hälfte eins kam Zülpich wacher aus der Kabine. Ein weiter Freistoß sorgte für Unordnung in der Weilerswister Defensive, Sebastian Zaun war einen Schritt schneller als Keeper Pessara und stocherte den Ball zum 2:1 ins Tor (53.).

Danach verflachte die Begegnung zusehends. Beide Mannschaften fanden kaum noch Mittel nach vorne, sodass die Partie eher von Kampf und Zweikämpfen geprägt war. In der Schlussminute nutzte der TuS einen Fehler von Pessara, dessen flacher Ball im Spielaufbau abgefangen wurde. Über wenige Stationen landete der Ball bei Blum, der eiskalt zum 3:1-Endstand einschob (90.).

Historische Niederlage für den SSV

Damit endete die lange Serie des SSV Weilerswist, von 14 Pflichtspielen ohne Niederlage, die letzte Niederlage datiert vom 6. April gegen die SG Flamersheim/Kirchheim (0:2).

Fazit

Zülpich zeigte sich kaltschnäuziger vor dem Tor und nutzte die Fehler des Gegners konsequent. Weilerswist hingegen erwischte nicht seinen besten Tag und kam vor allem in der Anfangsphase kaum ins Spiel. Unterm Strich geht der Sieg des TuS in Ordnung, auch wenn beide Teams noch Luft nach oben haben.

Tore:

1:0 Blum (19.(

1:1 Kortholt (31.)

2:1 Zaun (53.)

3:1 Blum (90.)

Aufstellungen:

TuS Chlodwig Zülpich II: Metternich – Kutscheruk (61. Esser, S.), Bungart, Seeberger (87. Hintzen), Esser, D. (77. Heß), Fischer, Zaun, Blum, Stefanidis, Jensen, Schmitz (70. Raufszus)

Trainer: Marc Altendorf

SSV Weilerswist: Pessara – Büscher, Nandzik (67. Silva-Santos), Zajcev (54. Bagkan), Stanienda, Becker, Coulibaly (54. Kampermann), Salohidin, Kortholt, Hammes, Besirovic (54. Berk)

Trainer: Frederik Ziburske