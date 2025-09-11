TuS Büppel empfängt SV Heidekraut Andervenne: Starke Offensive als Her

Am Sonntag trifft der TuS Büppel auf den SV Heidekraut Andervenne. Während Büppels Trainer Moritz König vor der Offensivstärke des Gegners warnt, fordert Andervennes Coach Patrick Lonnemann höchste Konzentration von seinem Team.

Der TuS Büppel tritt am Sonntag in eigener Halle gegen den SV Heidekraut Andervenne an. „Wir erwarten einen Gegner, der offensiv sehr stark ist und einige gute Einzelspieler hat, vor allem in der Offensive“, erklärt Trainer Moritz König vor dem Duell.

Auch Andervennes Trainer Patrick Lonnemann erwartet eine anspruchsvolle Partie: „Mit TuS Büppel erwartet uns auswärts ein sehr spielstarker und körperlich präsenter Gegner, der bislang alle Heimspiele gewonnen hat. Wir müssen von Anfang an hochkonzentriert sein und unser Spiel diszipliniert durchziehen, um bestehen zu können.“

Für die Gastgeberinnen geht es darum, die Defensive zu stabilisieren und den Angriffen der Gäste standzuhalten. Der SV Heidekraut Andervenne, aktuell Tabellenzweiter, konnte in dieser Saison bereits 15 Tore erzielen und stellt damit eine der offensiv gefährlichsten Mannschaften der Liga.