TuS Bruchmühlen abgestiegen - Quernheim verliert im Aufstiegsrennen

Der TuS Bruchmühlen (in weiß) steht nach der Heimniederlage gegen den SV Oetinghausen als letzter Absteiger fest – Foto: N.Gessat

Nur noch drei Spieltage verbleiben in der Bezirksliga Staffel 1 in Westfalen:



TuS Brake, BV Stift Quernheim und FC Lübbecke kämpfen um die Meisterschaft und um die Aufstiegsrunde zur Landesliga (Platz 2).



Tabellenführer TuS Brake hatte sein Spiel vom 27. Spieltag vorverlegt und dieses bereits gewonnen (1:0 gegen SV Eidinghausen-Werste). Der direkte Verfolger BV Stift Quernheim verlor das Topspiel (2:3 gegen SG FA Herringhausen./Eickum, Platz 4). Der FC Lübbecke gewann sein Spiel (5:3 beim TuS Jöllenbeck) und zog in Punkten mit Quernheim gleich. Dadurch besitzt der TuS Brake nun einen Vorsprung von vier Punkten auf beide Verfolger.

Es bleibt weiter spannend, da es am letzten Spieltag (01.06.) zum Topspiel zwischen BV Stift Quernheim und TuS Brake kommt.



Im Tabellenkeller ist die letzte Entscheidung gefallen – FT Dützen (zurückgezogen) und TuS Jöllenbeck sind bereits sicher abgestiegen.



Vor diesem Spieltag hatten noch der TuS Bruchmühlen und der TuS Dielingen um den Klassenverbleib gekämpft.



So war der Stand vor dem Spieltag:

Wobei TuS Dielingen die besseren Karten hat, die benötigen nämlich nur einen eigenen Sieg (bei der SpVg Hiddenhausen, Platz 7) oder eine Niederlage von TuS Bruchmühlen (gegen SV Oetinghausen, Platz 9). Auch wenn beide Spiele Unentschieden ausgehen, hat der TuS Dielingen den Klassenerhalt so gut wie sicher, da man die deutlich bessere Tordifferenz besitzt und der TuS Bruchmühlen am letzten Spieltag sogar spielfrei hat.



Der TuS Bruchmühlen ist nun endgültig abgestiegen, da das eigene Heimspiel gegen SV Oetinghausen mit 2:4 verloren ging. TuS Dielingen holte zwar nur einen Punkt (1:1 bei SPVG Hiddenhausen), aber bei diesem Ergebnis hätte Bruchmühlen das eigene Heimspiel sogar gewinnen müssen.



Damit feiert der TuS Dielingen nun den Klassenerhalt.

Tabelle Bezirksliga Staffel 1 Westfalen



Der Tabellenerste steigt als Meister in die Landesliga auf.



Der Tabellenzweite darf an der Vizemeister-Aufstiegsrunde zur Landesliga teilnehmen.



1. TuS Brake 25 Spiele 74:40 Tore 55 Punkte

2. BV Stift Quernheim 25 Spiele 58:23 Tore 51 Punkte

3. FC Lübbecke (Auf) 25 Spiele 66:41 Tore 51 Punkte



Diese drei Mannschaften steigen in die Kreisliga A ab: 14. TuS Bruchmühlen (steht bereits als Absteiger fest)

15. TuS Jöllenbeck 1897 (steht bereits als Absteiger fest)

16. Freie Turnerschaft Dützen zg. (Auf) (steht bereits als Absteiger fest)





TuS Bruchmühlen – SV Oetinghausen 2:4



Silas Morgenroth, Trainer TuS Bruchmühlen: „Es ist schwierig die passenden Worte zu finden. Es ist ja offiziell, dass der TuS Bruchmühlen jetzt abgestiegen ist. Wir werden ab Sommer in der Kreisliga wieder angreifen. Der TuS Bruchmühlen kommt wieder.“



TuS Bruchmühlen: Jan Gieseking, Phil Joerend (70. Patrick Meyer), Jan Weiffenbach (46. Nicolo Giacalone), Anakin Zimens, Luis Manthey (80. Fabian Schäfer), Moritz Berg, Marlon Joerend, Kevin Joerend (80. Gewan Sürün), Hendrik-René August Meierernst (70. Daniel Otto), Kai Volkmer, Mohamed Ali - Trainer: Benjamin Rentz - Trainer: Silas Morgenroth

SV Oetinghausen: Leon Kortum, Noel Greinert, Fynn Stuckenholz, Nick Luis Diekwisch, Timo Jüttner (67. Leon de Beer), Lasse Kasch, David Schultz (67. Jan-Niklas Wischniewski), Lenn Diekwisch (82. Wladimir Wingert), Noel Weber (61. Jonas Saibert), Tim Pauer, Moritz Tiemann - Trainer: Marcel Rieso

Schiedsrichter: Stefan Lang - Zuschauer: 77

Tore: 0:1 Moritz Tiemann (1.), 0:2 Moritz Tiemann (25.), 1:2 Kai Volkmer (48.), 1:3 Moritz Tiemann (58.), 2:3 Hendrik-René August Meierernst (60.), 2:4 Moritz Tiemann (90.+5 Foulelfmeter)







Spvg Hiddenhausen – TuS Dielingen 1:1



Carsten Schubert, Trainer TuS Dielingen: „In allererster Linie sind wir froh nun den Klassenerhalt auch rechnerisch geschafft zu haben. So können wir die Saison trotz eines insgesamt enttäuschenden Verlaufs versöhnlich zu Ende bringen. Das Spiel war eher auf mäßigem Niveau, was sicher den schlechten Platzverhältnissen und den sommerlichen Temperaturen geschuldet war. Es gab auf beiden Seiten wenige Torchancen, so dass es aus meiner Sicht letztendlich zu einem gerechten Unentschieden gekommen ist. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz besonders bei unseren U19-Spielern bedanken, die die letzten Wochen stets ausgeholfen und damit auch ihren Anteil am Klassenerhalt haben.“



Spvg Hiddenhausen: Michael Quade, Dominic Buchholz, Leonhardt Wetsch (60. Mahir Karak), Luca Steffen, Daniel Sitter, Arian Murseli (60. Marc Andre Salle), Thorben Rose (79. Matthias Schmolka), Sinan Boga, Marcel Heldt (60. Marcel Rinnelt), Nico Becker (60. Luca Albrecht), Radu Scoarta - Trainer: Christian Darmöller - Trainer: Karl-Heinz Kufeld - Trainer: Christian Scheidies

TuS Dielingen: Yannick Bednar, Samet Uslu, Leon Hegerfeld, Jannis Sassenberg, Felipe Sporleder, Abdullah Seyhan, Can Akbas, Kilian Karl August Holtkamp, Noel Albrecht (63. Luis Hooge), Simon Brörmann, Ceyhun Ermis - Trainer: Carsten Schubert

Schiedsrichter: Denis-Toprak Kudat (Herford) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Ceyhun Ermis (51.), 1:1 Thorben Rose (60.)







TuS Brake – SV Eidinghausen-Werste 1:0



TuS Brake: Jan Stellbrink, Jan-Niclas Kreft, Fynn Diembeck (88. David Dorban), Emin Neskic, Noah Tüscher, Chukwuma Agwunedu (64. Deniz Can Baytemur), Jonas Martens (57. Daniel Kuchorz), Alexander Enns, Michael Zech (79. Dominik Schnarbach), Joshua Elias Quintana Ortuzar (64. Tolga Baytemur), Norick Epke - Trainer: Rene Sprenger

SV Eidinghausen-Werste: Léon Großkelwing, George Moussa (84. Ben Hafner), Mahdi Mohamed Jasin (62. Omar Khaled), Rodi Lales Kirici, Sascha Wohlann, Hadi Jasin (71. Luca David Steinhof), Lennart Madroch, Oguz Peker, Emre Amil, Amir Hussein Naif, Max Eberhardt (66. Hasan-Kaan Özdemir) - Trainer: Cagdas-Delil Turhan

Schiedsrichter: Henning Möbius - Zuschauer: 83

Tore: 1:0 Deniz Can Baytemur (65.)







BV Stift Quernheim – SG Frisch Auf Herringhausen-Eickum 2:3



Sebastian Numrich, Trainer von BV Stift Quernheim: „Leider wie schon letzte Woche wieder eine späte Niederlage für uns. Sehr ärgerlich und enttäuschend. Wobei wir schon deutlich anders aufgetreten sind als in Dielingen. Viel mehr Intensität und mehr Zug zum Tor. Hatten auch gute Chancen beim Stand von 2:2 in Führung zu gehen. Aber letztendlich hat es dann auch gestern wieder nicht zumindest für einen Punkt gereicht.



BV Stift Quernheim: Jovan Kutić, Luca Picker, Conner Dehne, Kristian Warkentin (65. Marvin Babienek), Ekrem-Mert Mace, Jarno Grote, Christian Fahrnow (70. Tom Cedric Blümel), Maximilian Laege (82. Nico Schmidt), Francis-Bela Schöneberg, Andre Kottkamp, Luca Filusch - Trainer: Sebastian Numrich

SG Frisch Auf Herringhausen-Eickum: Lennart Rottmann, Tim Spilker, Lukas Möllering, Tim Tramer (60. Joel-Antonio Vilarino Carrozzo), Tom Boldt, Max Schröder (90. Max Krüger), Marvin Hoffmeier, Niklas Saalfrank (65. Cedrik Martin Pflug), Luca Maita (90. Lian Timur Güzelel), Ole Sawitzki, Matyas Hrdina (75. Rashid Abdo Mousseli) - Trainer: Marvin Lehr - Trainer: Ümüt Gözlükcü

Schiedsrichter: Jannik Borgmann (Minden) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Luca Maita (18.), 1:1 Luca Filusch (30.), 1:2 Lukas Möllering (30.), 2:2 Luca Filusch (41.), 2:3 Cedrik Martin Pflug (87.)







TuS Jöllenbeck 1897 – FC Lübbecke 3:5



TuS Jöllenbeck 1897: Moritz Vogt, Philipp Linus Bremer, Ole Schürmann, Nico-Jerome Hofbüker, Niclas Lachmann, Rano Sabir, Rilind Bekteshi (57. Kevin Cieslik), Tim-Philipp Milse (27. Ilyas Cakar), Marcel Krawczyk (71. Nick Landwehrmann), Nino Wemhöner (80. Ole Tristan Koch), Lennart Finn Koch (67. Benjamin Burger) - Trainer: Pascal Hofbüker

FC Lübbecke: David Wiens, Kawthaman Chandramohan (61. Can Metin Moelle), Easid Allahib (88. Max Möhlmann), Robert Wiens, Konstantin Struck, Salomon Bonilla (67. Shaalan Khairi), Sven Redetzky, Janis Sonnenberg, Jeger Khuin Hamid Ghanem, Walat Houra (77. Louis Kristan), Moreno Antonio Siedler (81. Ziad Yasar) - Trainer: Julian Mühlenweg - Trainer: Nils Mühlenweg

Schiedsrichter: Patrick Jeroch - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Tim-Philipp Milse (21.), 1:1 Walat Houra (35.), 2:1 Lennart Finn Koch (38.), 2:2 Sven Redetzky (43.), 2:3 Walat Houra (44.), 2:4 Moreno Antonio Siedler (61.), 3:4 Philipp Linus Bremer (69.), 3:5 Jeger Khuin Hamid Ghanem (86.)







SC Vlotho – TuS Tengern 1:4



SC Vlotho: Mauritz Karl Maag, Hannes Stegen, Björn Stremming (85. Phil Stegen), Noah-Maxim Hieb (83. Sebastian Pusch), Pascal Wacker, Janik Sellmann, Alan Saadun, Niklas Bobe, Mika Finn Nickol (44. Nils Brodziak), Bashar Hanna (68. Kilian Kühn), Riad Ajeti - Trainer: Hannes Stegen - Trainer: Selami Jashari

TuS Tengern: Josef Werner, Simon Haubrock, Finn Wiese, Max Rahmöller, Robin Buchholz (89. Nico Gerfen), Kevin Hübert (72. Igor Safonov), Semih Yilmaz (80. Daniel Schmidt), Louis Selle, Björn Bredemeier (63. Tim Scholz), David Wutzke (87. Tom Oelmann), Kjell-Timon Rolfes - Trainer: Jannik Korte

Schiedsrichter: Michael Joyce - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 David Wutzke (23.), 1:1 Niklas Bobe (41. Foulelfmeter), 1:2 David Wutzke (63.), 1:3 Igor Safonov (83.), 1:4 Kjell-Timon Rolfes (90.)







VfL Viktoria Mennighüffen – TuS Grün-Weiß Pödinghausen 0:4



VfL Viktoria Mennighüffen: Jan Beinke, Niklas Stickdorn (71. Berkant Ayar), Adrian Koch (86. Leif-Erik Schumacher), Robin Bauer, Marius Wellpott, Moritz Büscher, Melvin Sander (30. Baran Akbas), Arlind Suka, Baver Deniz (77. Kevin Belger), Burak Bostanci, Miklas Henke (59. Robert-Constantin Gramada) - Trainer: Dennis Schmidt - Trainer: André Beeck

TuS Grün-Weiß Pödinghausen: Przemyslaw Georg Thiele, Markus Bischoff, Niklas Kerksiek, Philip Ewert, Jan Luca Kürten (78. Dennis Marvin Dräger), Jannik Golin, Louis Elsner, Vitali Miller (59. Amir Severi), Max Klipker, Nico Bergmann, Jan Menne - Trainer: Holm Windmann

Schiedsrichter: Andre Bölscher - Zuschauer: 123

Tore: 0:1 Max Klipker (10.), 0:2 Nico Bergmann (23.), 0:3 Max Klipker (54.), 0:4 Nico Bergmann (90.)

Besondere Vorkommnisse: Adrian Koch (VfL Viktoria Mennighüffen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (4.).







