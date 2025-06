TuS Bröckel zieht Bilanz: Starke Rückrunde und dennoch nur Platz sechs

Mit 44 Punkten und einem Torverhältnis von 57:40 hat der TuS Bröckel in der abgelaufenen Spielzeit der Kreisliga Celle einen respektablen sechsten Platz erreicht. Die Mannschaft stellte die viertbeste Defensive der Liga, agierte über weite Strecken stabil und punktete vor allem in der Fremde. Während es in der Heimtabelle für Rang sieben reichte, beendete Bröckel die Saison auswärts auf einem starken vierten Platz.