TuS Brockel verstärkt linke Seite mit Lasse Borkowski

In denn vergangenen Jahren kam Borkowski sowohl in der Bezirksliga als auch in der 2. Kreisklasse zum Einsatz. In der laufenden Saison gehörte er zum erweiterten Kader der Bezirksliga-Mannschaft, spielte jedoch hauptsächlich in der zweiten Mannschaft. Dort überzeugte er mit 12 Toren und 7 Vorlagen in 24 Einsätzen und zählte zu den Topspielern der Liga.

TuS-Trainer Kai Surek konnte durch persönliche Kontakte zur Familie des Spielers den Transfer einfädeln. „Mit Lasse bekommen wir einen jungen, schnellen und spielstarken Linksfuß, den wir gerne weiterentwickeln wollen“, erklärt Surek. „Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat!“