TuS Brockel verpflichtet Nico Schanowski vom TV Jahn Schneverdingen

Schanowski war zur Saison 2023/24 vom Kreisligisten TuS Bothel nach Schneverdingen gewechselt. In seiner ersten Saison beim TV Jahn erzielte er in der Bezirksliga sieben Tore in 28 Spielen. In der laufenden Landesliga-Spielzeit traf er bislang dreimal in 23 Einsätzen.

TuS-Trainer Surek kommentierte den Transfer auf Instagram: „Er wird uns in der Offensive verstärken und mit seiner höherklassigen Erfahrung gemeinsam mit seinem Kumpel Christoph Meinke noch mehr Potenzial aus der Mannschaft kitzeln.“