TuS Brake wieder Tabellenführer - TuS Dielingen mit Big Points

Der 26. Spieltag der Bezirksliga Westfalen Staffel 1 bringt Bewegung in Auf- und Abstiegskampf: Während TuS Brake die Tabellenführung zurückerobert, bringt der TuS Dielingen die Meisterschaftsambitionen von Stift Quernheim ins Wanken. Auch im Tabellenkeller verschärft sich die Lage – TuS Dielingen holt überraschend einen Sieg gegen Quernheim, dadurch steht Bruchmühlen vor dem Gang in die Kreisliga (sechs Punkte Rückstand auf Dielingen, bei noch drei verbleibenden Spielen und dem deutlich schlechterem Torverhältnis), Jöllenbeck ist nun rechnerisch endgültig abgestiegen.

Tabelle Bezirksliga Staffel 1 Westfalen Der Tabellenerste steigt als Meister in die Landesliga auf. Der Tabellenzweite darf an der Vizemeister-Aufstiegsrunde zur Landesliga teilnehmen. 1. TuS Brake 25 17-4-4 74:40 55 Punkte —————————————————————————————— 2. BV Stift Quernheim 24 16-3-5 56:20 51 Punkte ————————————————— 3. FC Lübbecke (Auf) 24 14-6-4 61:38 48 Punkte

TuS Dielingen – BV Stift Quernheim 2:1 Mit einer energischen Schlussphase hat der TuS Dielingen überraschend den Aufstiegskandidaten BV Stift Quernheim bezwungen. Zunächst brachte Francis-Bela Schöneberg die Gäste in Führung, ehe Simon Brörmann mit einem späten Doppelpack das Spiel drehte. „Es war unter dem Strich ein durchaus verdienter Sieg“, befand Dielingens Trainer Carsten Schubert nach der Partie. Wie so häufig nutzte Stift seine erste Torchance zur Führung, aber meine Mannschaft hat ihr Spiel durchgezogen und sich mit zwei späten Treffern selbst belohnt. Dielingen vergrößert damit den Abstand auf die Abstiegsränge (sechs Punkte vor TuS Bruchmühlen und ein Spiel weniger absolviert + die bessere Tordifferenz), während Quernheim im Aufstiegsrennen an Boden verliert und die Tabellenführung wieder abgeben muss (vier Punkte hinter TuS Brake, aber ein Spiel weniger absolviert). Auch Gästetrainer Sebastian Numrich, BV Stift Quernheim, fand klare Worte: „Am Ende eine verdiente Niederlage, weil wir über weite Strecken nicht gut ins Spiel gefunden haben. Es ist sehr ärgerlich, dass wir nach der Führung noch zwei späte Gegentore kassieren.“

——————————————————————————

FC Lübbecke – TuS Brake 0:1



Der neue Spitzenreiter TuS Brake setzte sich im Spitzenspiel beim Tabellendritten FC Lübbecke spät, aber verdient durch. Joker Dominik Schnarbach sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung, nachdem sich beide Teams zuvor ein intensives Duell auf Augenhöhe geliefert hatten.

„Das war heute ein sehr ausgeglichenes Spiel, am Ende ein glücklicher Sieg für uns, denn es gab auf beiden Seiten gute Chancen“, bilanzierte Brakes sportlicher Leiter Matti Kuuse. „Dennoch standen wir defensiv wieder gut und konnten unser viertes Zu-Null-Spiel in Folge mit dem Schlusspunkt durch Abstauber von Dominik Schnarbach feiern.“ Brake baut damit seinen Vorsprung an der Spitze auf vier Punkte aus (hat aber ein Spiel mehr absolviert), Lübbecke hat nach diesem Rückschlag drei Punkte Rückstand auf Platz zwei und das schlechtere Torverhältnis gegenüber Quernheim.