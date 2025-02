TuS Brake übernimmt Tabellenspitze.

Allerdings gibt staffelweit es große Unterschiede in der Anzahl der Spiele, die jede Mannschaft bereits absolviert hat. Viele haben schon 17 Spiele in dieser Saison hinter sich, der FSC Eisbergen aber hingegen nur 14, was die Tabelle im weiteren Verlauf der Saison noch bereinigen muss.

Anzahl der Spiele pro Mannschaft deutlich unterschiedlich

Der TuS Brake nutzt das Momentum des Gipfelstürmers und läuft über den SC Vlotho in einem Spiel hinweg, das in der zweiten Hälfte gleich acht Tore sieht. Der bisherige Tabellenführer Stift Quernheim hat allerdings ein Spiel weniger auf dem Buckel und könnte allein durch ein Unentschieden wieder die Führung übernehmen.

Alle Ergebnisse der Bezirksliga Staffel 01

VfL Mennighüffen - Spvg. Hiddenhausen 0:5 (0:3)

SG FA Herringhausen/Eickum - SV Eidinghausen-Werste 2:2 (0:1)

TuS Dielingen - VfL Mennighüffen 3:6 (2:2)

SV Oetinghausen - FC Lübbecke 1:1 (0:0)

SC Vlotho - TuS Brake - 3:7 (0:2)

Bereits am Freitag schlug der TuS Bruchmühlen des TuS Dielingen mit 3:2 (0:1). Das Spiel vom FSC Eisbergen gegen den TuS Jöllenbeck wurde abgesetzt. Der TuS GW Pödinghausen hatte spielfrei.

