TuS Brake, Quernheim und Lübbecke kämpfen um die ersten beiden Plätze

Nur vier Spieltage verbleiben in der Bezirksliga Staffel 1 in Westfalen:



Tabellenführer TuS Brake hatte sein Spiel vom 27. Spieltag vorverlegt und dieses bereits gewonnen (1:0 gegen SV Eidinghausen-Werste). BV Stift Quernheim möchte nach der jüngsten Niederlage wieder angreifen.



TuS Brake, BV Stift Quernheim und FC Lübbecke kämpfen um die begehrten ersten beiden Aufstiegsplätze.



Auch im Tabellenkeller herrscht Hochspannung – FT Dützen (zurückgezogen) und TuS Jöllenbeck sind bereits sicher abgestiegen.

TuS Bruchmühlen und TuS Dielingen kämpfen um den Klassenverbleib. Wobei TuS Dielingen die besseren Karten hat, die benötigen nämlich nur einen eigenen Sieg (bei der SpVg Hiddenhausen, Platz 7) oder eine Niederlage von TuS Bruchmühlen (gegen SV Oetinghausen, Platz 9). Auch wenn beide Spiele Unentschieden ausgehen, hat der TuS Dielingen den Klassenerhalt so gut wie sicher, da man die deutlich bessere Tordifferenz besitzt und der TuS Bruchmühlen am letzten Spieltag sogar spielfrei hat.