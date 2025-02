TuS Brake erzielt knappen Erfolg gegen TuS Jöllenbeck

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 09.02.2025 15.30 Uhr

Austragungsort: Bielefeld

Wettbewerb: Bezirksliga Staffel 1

Spieltag: 16

Spielbericht: TuS Jöllenbeck gegen TuS Brake 1:2 (0:2)

Bielefeld. Dieses Duell dürfte Jöllenbeck-Trainer Pascal Hofbüker nicht begeistern: Im Spiel gegen Brake muss seine Mannschaft sich vor 80 Zuschauern im eigenen Stadion 1:2 geschlagen geben.

Bereits kurz nach Beginn der ersten Spielzeit erzielt Norick Epke den ersten Treffer und bringt die Gäste in Führung (6). Die Braker setzen nochmal nach: In Minute 24 fällt ein weiteres Tor via Strafstoß durch Michael Zech.

Die Bielefelder wechseln in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Linus Steinsiek wird eingesetzt für Marc Milse und Rilind Bekteshi für Marcin Tyburcy.

Das letzte Tor der Partie fällt 18 Minuten nach Wiederanstoß: Entschieden manövriert Robin Brooklyn Pohl den Ball erfolgreich über die Linie und schafft ein Gegentor für die Elf aus Jöllenbeck (63).

Die Aufstellungen: TuS Jöllenbeck - TuS Brake

TuS Jöllenbeck: Matti Jan Husemann (2), Marcin Tyburcy (6), Ole Tristan Koch (17), Philipp Linus Bremer (16), Julian Kistner (23), Ole Schürmann (21), Sören Moritz Vogt (31), Jan Dorin (10), Robin Brooklyn Pohl (24), Lennart Finn Koch (20), Marc Milse (5)

TuS Brake: David Dorban (4), Chukwuma Agwunedu (28), Jonas Martens (7), Michael Zech (10), Finn Reda (22), Justin Werner (32), Norick Epke (6), Emin Neskic (13), Fynn Diembeck (18), Jan Stellbrink (30), Joshua Elias Quintana Ortuzar (24)

Schiedsrichter: Devran Demirdas (Herford)

Assistent: Pascal-Patrick Langer

Assistent: Janusz Witt



Themenseite: Bezirksliga Staffel 1 Westfalen

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.