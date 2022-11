– Foto: Andreas Zobe

TuS Brake beim SCB effektiver Bezirksliga: Die Gäste siegen am Meierteich in einem guten Stadtduell mit 4:2. Der TuS Jöllenbeck gewinnt in Oldentrup 7:1, Wellensiek schlägt Hicret.

Ein Heimsieg und zwei Auswärtssiege gab es in den Bielefelder Derbys.

SC Bielefeld – TuS Brake 2:4 (1:2). Im Stadtduell am Meierteich schenkten sich die beiden spielstarken Teams vom SCB und dem TuS nicht viel. Hans Grundmann, Trainer der Hausherren, beobachtete: „Für uns war mehr drin, aber wir haben zu einfach Fehler gemacht, die zu Gegentoren geführt haben.“ Und auch Brake-Coach Holm Windmann war nicht mit allem zufrieden, was seine Mannschaft zeigte: „Wir haben im Abschluss einiges liegenlassen.“ Beide Übungsleiter waren sich aber dahingehend einig, dass es ein „fußballerisch gutes Spiel von beiden Seiten“ gewesen sei. Brakes Joshua Elias Quintana Ortuzar brachte die Gäste früh in Führung (3.), doch Cem Beyer glich zeitnah aus (9.). Quintana Ortuzar war mit dem 1:1 nicht einverstanden, er traf noch vor dem Halbzeitpfiff zum 2:1 für den TuS (20.). „Eigentlich haben wir das Spiel ganz gut offen gehalten“, meinte Grundmann. Auch wenn Hashem Celik in der 56. Minute zum 3:1 für Brake traf. Volkan Ünal brachte die Sudbracker noch einmal auf 2:3 heran (83.). Brakes Boris Glaveski erzielte den 4:2-Endstand aus Braker Sicht. „Wir haben jetzt noch drei Ligaspiele und am Mittwoch das Pokalspiel. Aus der Liga sollten wir neun Punkte holen. Und im Pokal wollen wir auch eine Runde weiterkommen“, lautete Windmanns Zielsetzung für die nächsten Wochen.

VfL Oldentrup – TuS Jöllenbeck 1:7 (0:4). Einen nie gefährdeten Auswärtssieg hat der TuS Jöllenbeck beim punktlosen VfL Oldentrup eingefahren. Lennart Koch (12., 43.), Jan Dorin (21.) und Julian Kistner (45.) schossen bereits im ersten Durchgang eine komfortable 4:0-Führung für die Jürmker heraus. Aber auch nach dem Seitenwechsel blieb es ein relativ einseitiges Spiel. Zunächst verschoss der Jöllenbecker Fatih Karabas einen Strafstoß, kurz darauf traf er dann aber doch (54.). Oldentrups eingewechselter Christian Tiemeyer stellte seine Schusskraft unter Beweis und verkürzte auf 1:5 (87.). „Das war echt ein schönes Tor“, musste Gästetrainer Lennard Warweg zugeben. Er hatte nach einer Stunde einen vierfachen Wechsel vorgenommen. „Da hat man dann schon gesehen, dass so ein bisschen der Spielfluss verloren gegangen ist.“ Allerdings wechselte Warweg mit Tim Milse immerhin noch einen Doppeltorschützen ein. Milse traf in der 88. und 90.+1 Minute. Die Jöllenbecker hatten nicht nur aufgrund ihres Sieges, der ihnen wieder ein ausgeglichenes Torverhältnis bescherte, Grund zur Freude. Die Jürmker gratulieren ihrem Mittelfeldmann Baris Schmidt und seiner Frau Louisa zur Geburt von Söhnchen Levi.