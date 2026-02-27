TuS Bothel: Aufstieg als klares Ziel Nach schwierigen Jahren mischt der TuS Bothel wieder ganz oben mit. Platz zwei und starke Kennzahlen nähren die Hoffnungen auf die Rückkehr in eine höhere Spielklasse. von FuPa Rotenburg · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Symbolbild TuS Bothel – Foto: Thies Meyer

Der TuS Bothel hat sich in der 2. Kreisklasse Rotenburg Süd eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga in der Saison 2023/24 und dem Rückzug aus der 1. Kreisklasse in der vergangenen Spielzeit rangiert das Team aktuell auf Platz zwei hinter Tabellenführer TV Sottrum II, der zwei Punkte mehr gesammelt, allerdings auch zwei Spiele mehr absolviert hat.

Dass es beim TuS Bothel endlich wieder läuft, darüber freut sich Fußballobmann Sascha Denell. „Nach den letzten schwierigen Jahren mit einigen Rückschlägen, ist es endlich wieder ruhiger geworden. Auch die Erfolgserlebnisse kommen wieder. Mit der aktuellen Situation sind alle sehr zufrieden.“ Die Zahlen unterstreichen den Aufwärtstrend. Von zehn Ligaspielen gewann Bothel neun, erzielt im Schnitt vier Tore pro Partie und kassiert lediglich 0,7 Gegentreffer. Für Denell liegt die Stärke in der Ausgewogenheit zwischen Offensive und Defensive. „Ich denke es funktionieren bisher viele Dinge gut. Offensiv sind wir immer gefährlich und Defensiv bekommt man wenig Gegentore.“

Verbesserungspotenzial sieht er dennoch. „Arbeiten müssen wir auf jeden Fall noch an unserer Konstanz während der 90 Minuten. Wir hatten in einigen spielen Phasen, in denen es sehr hektisch wurde und wir ein wenig die Struktur verloren haben.“ Weitere größere Kritikpunkte sieht er aktuell nicht. Entscheidend ist für ihn, dass sich die Mannschaft in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt. Aufstieg als klares Ziel