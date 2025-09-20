TuS Borth zockt sich jetzt ins Rampenlicht

Mit der Übergabe eines eigenen „Gaming Cubes“ vor eineinhalb Jahren im Sportheim am Mittelweg und der Durchführung der inoffiziellen Rheinberger Stadtmeisterschaften im Playstation-Fußballspiel „EA Sports FC“ (ehemals FIFA) Ende Januar ist der TuS Borth bereits die ersten Schritte gegangen, um durch sein E-Sports-Angebot neue junge Mitglieder anzulocken. Seit Anfang September sorgt der Verein weiter an der Konsole für Aufsehen – auf einem neuen Level.

Mit der ersten Teilnahme an der 2024 gegründeten Sparkassen-Verbandsliga Rheinland hat der TuS nun endgültig den Einstieg in die neue digitale Fußballwelt gewagt – rund 20.000 Zuschauer waren über den Twitch-Livestream des Sportmagazins „Kicker“ vor den Bildschirmen live mit dabei.

Die Borther treten stellvertretend für ihren Partner, die Sparkasse am Niederrhein, an, der das Projekt von Beginn an mit unterstützt. „Wir haben jeder für sich zu Hause online über vier Wochen regelmäßig trainiert“, sagt Teammanager Kevin Carrino, der schon Deutscher Meister im FIFA-Pro-Club-Modus wurde. Unterstützt wird der Experte von den treibenden Kräften aus dem Hauptvorstand, Bernd und Andre Hoffacker, die auch einen Mannschaftsbus samt Verpflegung sowie eigene Trikots organisierten.

Prominente Gegner

Was vor Ort sofort auffiel: Die Gemeinschaft steht im Vordergrund. Gerade die Altersunterschiede machen den Reiz aus. Ein B-Jugendlicher, der auf dem Feld nur sporadisch Einsatzminuten bekommt, kann mit dem Controller in der Hand plötzlich die zentrale Position übernehmen. „Die Rollen sind quasi vertauscht – das ist richtig spannend“, sagt Carrino.

Anfang September fiel in Solingen der Startschuss. Mit schwitzigen Händen verlor Borth zwar das erste Spiel in der acht Mannschaften starken Division A gegen den Top-Favoriten Fortuna Köln, steigerte sich aber von Partie zu Partie und fuhr bereits die ersten sechs Punkte ein. Sportlich steht für den Dorfklub nun der Abschluss des ersten Spieltags an, die Rückspiele folgen. Platz sechs würde für die Play-offs reichen, während die ersten beiden Teams jeder Klasse ins Final Four nach Köln einziehen. Die Plätze drei, das Ziel der Borther, bis sechs ermitteln im Kreuzsystem die weiteren Teilnehmer. Gespielt wird im Zwei-Wochen-Takt.

Der TuS-Vorstand steht voll hinter dem Projekt und kann sich in Zusammenarbeit mit der Sparkasse vorstellen, irgendwann die E-Sports-Abteilung sogar komplett in die Vereinsstrukturen zu integrieren, um weitere Mitglieder zu gewinnen. Stimmen die Rahmenbedingungen, wollen die Borther schon bald auch ein Heimspiel im eigenen Sportheim austragen. Fokus hat aber zunächst die Fertigstellung der neuen Kunstrasenanlage.