TuS Borth: Verzug bei Umbau der Sportanlage

Am 2. Mai sollte eigentlich die Umwandlung der Anlage des TuS Borth in eine moderne Sportstätte mit einem kleinen und großen Kunstrasen-Spielfeld beginnen. Mitte Juni ist noch nicht viel passiert. Das liegt in erster Linie daran, dass Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdiensts (KBD) auf dem Ascheplatz rund 150 Verdachtsfällen nachgegangen sind.