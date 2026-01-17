TuS Borth will mehr auf die Jugend setzen. – Foto: Ulrich Laakmann

TuS Borth verlängert mit Kuban und will Jugend noch besser fördern Stefan Kuban wird auch in der Saison 2026/27 die erste Fußball-Mannschaft trainieren. Warum der Klub-Vorsitzende Frank Misch einen Drei-Jahres-Plan erarbeitet hat.

Hinter Frank Misch und seinen Mitstreitern aus dem Hauptvorstand des TuS Borth liegen anstrengende wie ereignisreiche Monate. Der Umbau der Platzanlage ist abgeschlossen, auf dem neuen Kunstrasenfeld wurden schon Tore geschossen. Nun soll sich in Borth wieder mehr um die sportlichen Belange der Fußballer gekümmert werden. Klub-Chef Misch hat einen Drei-Jahres-Plan erarbeitet. Darin geht’s natürlich auch um die erste Mannschaft von Trainer Stefan Kuban. Die sportliche Halbzeit-Bilanz zur Winterpause mit Tabellenplatz sieben in der Kreisliga B riss beim TuS niemanden vom Hocker.

Konstante Leistungen als Fokus in der Rückrunde Misch, der auch die Fußball-Abteilung mit rund 400 Mitgliedern leitet, machte am Freitag gleich deutlich, dass Kuban weiterhin der richtige Mann in Borth sei, auch wenn man mehr erwartet habe. „Wir wissen, woran es lag.“ Er sprach dem Coach sein Vertrauen aus und teilte mit, dass der 55-Jährige auch in der Saison 2026/27 beim TuS an der Seitenlinie stehen werde. Das gilt ebenfalls für den Trainer der zweiten Mannschaft, David Zobel. Kuban: „Wir stecken weiter in einem Umbruch und haben viele junge Spieler eingesetzt. In der Rückrunde geht es darum, konstanter zu werden und weiter an unserer Spielidee zu arbeiten. Jetzt, wo die tolle Anlage fertig ist, können die Spieler auf dem Platz mit Leistung was zurückgeben.“

Jugend soll mehr in den Fokus rücken Die Jugendarbeit in Borth ist auch ein Schwerpunkt in dem Drei-Jahres-Plan des Vorsitzenden: „Der TuS steht für Nachwuchsförderung. Und dafür sollen die Trainer und Betreuer besser ausgebildet werden. Wir wollen ihnen mehr Hilfestellung geben.“ Und damit die besten Talente nicht den Klub verlassen, soll alsbald die Rückkehr in die Kreisliga A her. Im Sommer 2024 war der TuS nach nur einem Jahr wieder abgestiegen. Damals gehörte auch Maurizio Vojnic dem Kader an. Auf den Keeper kann Kuban nicht mehr bauen. Der Torwart meldete sich ab. Ihm steht eine Knie-Operation bevor. Alle anderen Spieler bleiben dabei. Einziger Winter-Zugang ist Martin Hirsch-Weiser vom A-Ligisten SV Issum. Für Borth geht’s in der B-Liga am 1. Februar, 15 Uhr, mit einem Heimspiel gegen den punktgleichen TV Kapellen weiter.