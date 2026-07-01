TuS Borth reformiert die Stadtmeisterschaft Die Fußball-Abteilung des TuS Borth richtet in diesem Jahr die Rheinberger Fußball-Stadtmeisterschaft aus. Der Klub setzt dabei auf Veränderungen. Auch die Alten Herren und Reserve-Teams spielen mit. Wie das neue Konzept aussieht. von Fabian Kleintges-Topoll · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Budberg II gegen Borth in 2024. – Foto: Rapha Günther

Nach acht Jahren und damit erstmals seit der Corona-Pandemie richtet der TuS Borth wieder die Rheinberger Fußball-Stadtmeisterschaft aus - und setzt dabei auf Veränderungen. Vom 10. bis 12. Juli soll das Turnier mit einem reformierten Konzept neue Impulse erhalten und sämtliche Seniorenalters- und Leistungsklassen der Vereine einbinden.

„Die Veranstaltung darf nicht sterben“ Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Für TuS-Fußballobmann und Vorstandsmitglied Frank Misch, der im Frühjahr nach drei Jahren den Vereinsvorsitz an André Hoffacker übergeben hat, steht fest: „Die Veranstaltung darf nicht sterben. Der Arbeitsaufwand ist immens und das Interesse hat in den vergangenen Jahren leider etwas nachgelassen. Aber wir wollen uns als Verein präsentieren und das gesamte Wochenende nutzen.“ Bereits Vorjahresausrichter und Titelverteidiger SV Budberg hatte sich 2025 von dem bewährten Wochenrhythmus verabschiedet und die Titelkämpfe an einem Tag ausgetragen. Mit inzwischen nur noch fünf teilnehmenden ersten Mannschaften - neben Budberg und Borth sind auch die SV Millingen, Concordia Rheinberg und der SV Orsoy dabei - sei das alte Modell organisatorisch kaum noch sinnvoll, weiß auch Misch. Gespielt wird im Modus „jeder gegen jeden“ auf dem Großfeld im klassischen Elf-gegen-Elf.

In knapp zwei Wochen findet die Stadtmeisterschaft erstmals auf dem neuen Kunstrasenplatz am Mittelweg direkt neben dem modernisierten Sportheim statt. Während der offizielle Wanderpokal des Stadtsportverbands weiterhin am Samstag ausgespielt wird, stehen der Freitag und Sonntag ganz im Zeichen der neuen Wettbewerbe. Zudem wird darüber nachgedacht, an beiden Tagen zusätzliche Trophäen zu vergeben, die künftig jährlich den Besitzer wechseln sollen. Alte Herren eröffnen das Turnier Den Auftakt machen am 10. Juli erstmals die Alten Herren der Rheinberger Vereine. Gespielt wird auf Kleinfeldern in zwei Dreiergruppen. Der TuS Borth stellt gleich drei Mannschaften, der SV Budberg zwei Teams und der SV Millingen eine Auswahl. In Rheinberg und Orsoy existieren inzwischen keine Altherren-Abteilungen mehr. „Das gemütliche Beisammensein soll an allen Tagen im Vordergrund stehen“, betont Misch.