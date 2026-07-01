TuS Borth reformiert die Stadtmeisterschaft

Nach acht Jahren und damit erstmals seit der Corona-Pandemie richtet der TuS Borth wieder die Rheinberger Fußball-Stadtmeisterschaft aus - und setzt dabei auf Veränderungen. Vom 10. bis 12. Juli soll das Turnier mit einem reformierten Konzept neue Impulse erhalten und sämtliche Seniorenalters- und Leistungsklassen der Vereine einbinden.
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Für TuS-Fußballobmann und Vorstandsmitglied Frank Misch, der im Frühjahr nach drei Jahren den Vereinsvorsitz an André Hoffacker übergeben hat, steht fest: „Die Veranstaltung darf nicht sterben. Der Arbeitsaufwand ist immens und das Interesse hat in den vergangenen Jahren leider etwas nachgelassen. Aber wir wollen uns als Verein präsentieren und das gesamte Wochenende nutzen.“
Bereits Vorjahresausrichter und Titelverteidiger SV Budberg hatte sich 2025 von dem bewährten Wochenrhythmus verabschiedet und die Titelkämpfe an einem Tag ausgetragen. Mit inzwischen nur noch fünf teilnehmenden ersten Mannschaften - neben Budberg und Borth sind auch die SV Millingen, Concordia Rheinberg und der SV Orsoy dabei - sei das alte Modell organisatorisch kaum noch sinnvoll, weiß auch Misch. Gespielt wird im Modus „jeder gegen jeden“ auf dem Großfeld im klassischen Elf-gegen-Elf.
In knapp zwei Wochen findet die Stadtmeisterschaft erstmals auf dem neuen Kunstrasenplatz am Mittelweg direkt neben dem modernisierten Sportheim statt. Während der offizielle Wanderpokal des Stadtsportverbands weiterhin am Samstag ausgespielt wird, stehen der Freitag und Sonntag ganz im Zeichen der neuen Wettbewerbe. Zudem wird darüber nachgedacht, an beiden Tagen zusätzliche Trophäen zu vergeben, die künftig jährlich den Besitzer wechseln sollen.
Den Auftakt machen am 10. Juli erstmals die Alten Herren der Rheinberger Vereine. Gespielt wird auf Kleinfeldern in zwei Dreiergruppen. Der TuS Borth stellt gleich drei Mannschaften, der SV Budberg zwei Teams und der SV Millingen eine Auswahl. In Rheinberg und Orsoy existieren inzwischen keine Altherren-Abteilungen mehr. „Das gemütliche Beisammensein soll an allen Tagen im Vordergrund stehen“, betont Misch.
Allerdings sorgen die unterschiedlichen Terminpläne in den einzelnen Spielklassen für Herausforderungen. Während die Kreisligen erst nach den Sommerferien beginnen, starten Bezirksliga- und Landesliga-Teams deutlich früher in die Vorbereitung. Deshalb wird der SV Budberg in der Reserverunde nicht mit seiner zweiten Mannschaft antreten können, die erstmals in die Bezirksliga aufgestiegen ist.
Landesliga-Trainer Tim Wilke schickt für das Hauptturnier erneut eine U23-Auswahl ins Rennen, da seine erste Mannschaft am Samstag ein Testspiel gegen Blau-Weiß Dingden bestreitet und am Sonntag im Rahmen der Saisoneröffnung den KFC Uerdingen empfängt. „Das ist alles abgestimmt. Ich finde es klasse, dass sie mit ihrer Nachwuchsmannschaft trotzdem dabei sind“, erklärt Misch.
Am 12. Juli folgt schließlich die nächste Premiere. Erstmals werden die zweiten und dritten Mannschaften ihre Stadtmeisterschaft unter freiem Himmel austragen - ein Format, das bislang ausschließlich aus der Halle bekannt war. Gespielt wird im selben Modus wie am Samstag.
Der TuS Borth tritt mit seiner zweiten und dritten Mannschaft an, hinzu kommen der SV Budberg III sowie die Reserve des SV Millingen. Rheinberg und Orsoy besitzen auch keine zweiten Mannschaften mehr. Kein anderer Verein ist damit so stark vertreten wie der Gastgeber, der insgesamt sechs Teams aufs Feld schickt.
„Auf Kreisebene beginnen wir mit der Stadtmeisterschaft praktisch unsere Vorbereitung. Einige Klubs haben vorher noch gar nicht trainiert“, sagt Misch. Für die Verantwortlichen ist klar: Die Reform soll helfen, das Turnier an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen und dauerhaft zu erhalten.
An den Spielplänen und genauen Turnierbestimmungen wird noch gearbeitet.