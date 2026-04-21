TuS Borth lässt Rekordserien-Traum des MSV Moers platzen

Der TuS Borth hat die Serie des MSV Moers beendet. – Foto: Ulrich Laakmann

Der TuS Borth hat im Topspiel der Kreisliga B Moers ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Vor 215 Zuschauern am Mittelweg besiegte die Mannschaft von Trainer Stefan Kuban den MSV Moers deutlich mit 6:2 (3:0) und festigte damit Rang zwei.

Borth erwischte den perfekten Start und stellte früh die Weichen auf Sieg. Jan Luka Drewes traf bereits in der 3. Minute zur Führung, Marvin Sieger (30.) und Martin Hirsch Weiser (33.) legten noch vor der Pause nach. „Wir haben sie auf dem falschen Fuß erwischt und richtig gut verteidigt“, lobte Kuban. „Nach vorne waren wir immer brandgefährlich und haben die Tore zu den richtigen Zeitpunkten gemacht. Es war insgesamt ein richtig schöner Rahmen.“

Die Rot-Weißen bleiben damit zu Hause und im neuen Jahr ungeschlagen. Gleichzeitig riss die beeindruckende Serie der Meerbecker: Nach saisonübergreifend 56 Punktspielen ohne Niederlage ist der Traum vom inoffiziellen deutschen Rekord (62 Spiele) geplatzt.

Nach dem Seitenwechsel trat der TuS weiter dominant auf und erhöhte durch Mohammed El Hettak (56.) auf 4:0. Doch der Spitzenreiter zeigte Moral: Kapitän Yasin Duman (69.) und Tolga Günes (83.) verkürzten für die Gäste. „In der zweiten Halbzeit haben sie Druck gemacht“, so Kuban. Doch seine Mannschaft behielt die Nerven, setzte zwei entscheidende Konter: Leon Görlitz (85.) und Brian Hoffacker (90.+3) sorgten für die Entscheidung und den umjubelten 6:2-Endstand. Kurz vor Schluss sah MSV-Akteur Enes Yardim noch die Gelb-Rote Karte (89.).

"Irgendwann wäre die Serie sowieso gerissen"

Für die Moerser war es ein ungewohnter Nachmittag. Spieler und Vorsitzender Oguzhan Alemdar zeigte sich nach der Partie fairer Verlierer: „Glückwunsch an Borth zum verdienten Sieg. Wir verlieren als Team genauso wie wir gewinnen. Irgendwann wäre die Serie sowieso gerissen – jetzt ist es passiert.“ Gleichzeitig ordnete er die deftige Niederlage ein: „Vielleicht kam sie zur richtigen Zeit, damit wir als Mannschaft auf dem Boden bleiben. Wir haben schlecht gespielt.“

Trotz der Pleite bleibt der MSV Moers mit großem Vorsprung voll auf Meisterkurs. Für die Borther dagegen lebt der Traum vom Aufstieg mehr denn je. Mit viel Selbstvertrauen geht es nun in die weiteren direkten Duelle im Endspurt.

Auch personell herrscht Klarheit: Der komplette Kader bleibt zusammen, Abgänge sind nicht geplant. Lediglich die Zusage von Andreas Dargel steht noch aus. Die Moerser verstärken sich für die A-Liga mit Tayfun Öztürk vom 1. FC Lintfort II.