TuS Borth ist gewappnet für die Zukunft

Großes Interesse Rund 80 der etwa 500 Mitglieder kamen am Sonntagvormittag ins Sportheim. Misch führte den großen Zuspruch auch darauf zurück, dass der Klub nach einer Satzungsänderung die Mitglieder nicht mehr über einen Aushang, sondern in einem persönlichen Anschreiben auf die Versammlung aufmerksam machte.



Vorstandswahl Frank Misch bleibt an der Spitze des TuS Borth. Er bekommt mit Andre Hoffacker einen neuen Stellvertreter. Matthias Schmitz bleibt Geschäftsführer. Um die Kasse kümmert sich jetzt Philipp Hanz. Zum geschäftsführenden Vorstand gehören noch Bernd Hoffacker, Oliver Herlitz sowie Sven Maas, die keine feste Funktion haben. Beisitzer sind Raphael Günther, Maike Lohmann, Pascal Kastendieck und Michael Fuhr. Nicht mehr zum Vorstand gehören Frank Nieft sowie Peter Potjans.



Neue Sportanlage Vor etwa zwei Jahren hat der Vorstand um Frank Misch begonnen, sich mit der Neugestaltung der Sportanlage am Mittelweg zu beschäftigen. „Unsere Mitglieder sind schon beeindruckt, was wir in der Zeit alles gewuppt haben“, freute sich der Klub-Chef über den warmen Applaus.