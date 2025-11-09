Der TuS Borth freut sich über eine Förderung. – Foto: Rapha Günther

TuS Borth freut sich über 13.000 Euro vom Land Kreisliga B Moers: Der TuS Borth wird aus dem Programm "Moderne Sportstätten" gefördert.

Der TuS Borth profitiert vom Förderprogramm „Moderne Sportstätte“. Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt den Verein mit 13.553 Euro bei der Gestaltung seiner Fahrradstellfläche. Das hat die Landesregierung dem SPD-Landtagsabgeordneten René Schneider mitgeteilt. „Ich freue mich sehr mit dem TuS Borth“, sagt Schneider: „Der Verein wird von einem wahnsinnigen ehrenamtlichen Engagement getragen. Da ist die Förderung eine wichtige Wertschätzung.“ Die Stadt Rheinberg gehört zum Wahlkreis von René Schneider.

Auch Philipp Richter, der neue hauptamtliche Bürgermeister der Stadt Rheinberg, begrüßt die Förderung durch das Land. In Borth entstehe einer der modernsten Kunstrasen-Plätze in der Umgebung. „Super, dass das Land auch einen Beitrag leistet“, sagt Richter: „Der TuS zeigt, was geht, wenn Ehrenamt, Politik und Verwaltung zusammenarbeiten.“ Land hat 300 Millionen investiert