TuS Borth freut sich über 13.000 Euro vom Land

Der TuS Borth profitiert vom Förderprogramm „Moderne Sportstätte“. Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt den Verein mit 13.553 Euro bei der Gestaltung seiner Fahrradstellfläche. Das hat die Landesregierung dem SPD-Landtagsabgeordneten René Schneider mitgeteilt. „Ich freue mich sehr mit dem TuS Borth“, sagt Schneider: „Der Verein wird von einem wahnsinnigen ehrenamtlichen Engagement getragen. Da ist die Förderung eine wichtige Wertschätzung.“ Die Stadt Rheinberg gehört zum Wahlkreis von René Schneider.
Auch Philipp Richter, der neue hauptamtliche Bürgermeister der Stadt Rheinberg, begrüßt die Förderung durch das Land. In Borth entstehe einer der modernsten Kunstrasen-Plätze in der Umgebung. „Super, dass das Land auch einen Beitrag leistet“, sagt Richter: „Der TuS zeigt, was geht, wenn Ehrenamt, Politik und Verwaltung zusammenarbeiten.“
Mit dem Programm „Moderne Sportstätte“ hat das Land in den vergangenen Jahren bis jetzt 300 Millionen Euro in Anlagen in ganz Nordrhein-Westfalen investiert. Eine weitere Förderung ist jedoch nicht vorgesehen. „Die SPD-Fraktion im Landtag fordert, einen neuen Topf von 300 Millionen Euro bereitzustellen“, sagt der Abgeordnete Schneider: „Denn immer noch haben wir an vielen Stellen einen Sanierungsstau. Weitere Vereine können Hilfe gut gebrauchen.“