TuS Borth beendet erstes Relegationsspiel zu acht

Rund 350 Fußballinteressierte schauten sich am Mittwochabend das erste Spiel der Relegationsrunde zur Kreisliga A auf der Anlage des GSV Moers an. Die zweite Mannschaft der Hausherren traf auf den TuS Borth. Und die Gäste hatten nicht viel zu bestellen. Der GSV setzte sich im Duell zweier aufstiegswilliger B-Liga-Teams mit 2:0 (2:0) durch. Der TuS konnte sich bei Keeper Maurizio Vojnic bedanken, dass die Niederlage nicht höher ausfiel. Die Borther beendeten die Begegnung nur mit sieben Feldspielern.

Dürftiger Tag für Borth

Etwa 150 Gäste-Anhänger begleiteten die Mannschaft von Trainer Stefan Kuban nach Moers. Sie hatten zwei Trommeln mitgebracht, um das Team anzufeuern. Doch so richtig Stimmung wollte bei den Borthern nicht aufkommen. In den ersten 20 Minuten spielten sie noch gut mit, dann kam nicht mehr viel. Der TuS leistete sich zu viele Fehler im Spielaufbau, die Vorstöße wurden zu überhastet abgeschlossen. Der GSV II hatte am Ende ein dickes Chancen-Plus.