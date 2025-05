TUS Borgloh verabschiedet sich mit 6:0-Heimsieg

"Die Voraussetzungen vor dem Spiel waren natürlich bereits sehr unterschiedlich. Uns fehlten 13 Spieler und wurden durch die 2.Herren unterstützt. Dennoch sind wir verdient in Führung gegangen. Riemsloh kam immer besser ins Spiel, am Ende waren es zwei vermeidbare Gegentore. Der Lucky Punch am Ende des Spiels ist uns trotz Möglichkeiten nicht gelungen. Schade. Aber unter diesen Voraussetzungen haben wir ein gutes Spiel gemacht und ein schönen Saisonabschluss gehabt. Glückwunsch an Riemsloh zu dieser überragenden Saison." freute sich Felix Englmann über die gute Leistung seiner Mannschaft.

"Nach 90 Minuten eine verdienter Sieg. Auch wenn wir uns etwas schwer getan haben, wir hatten aber wieder viele Möglichkeiten die wir zukünftig wieder besser nutzen müssen. Wir sind verdient aufgestiegen und haben unsere Ziele erreicht," sagte uns Trainer Thomas Falke (TSV Riemsloh).