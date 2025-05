TUS Borgloh gelingt Sieg zum Abschied

Seit dem 8. November blieb der TUS Borgloh ohne einen Punktgewinn in der Kreisliga. Nun ist diese Serie endlich gerissen. Im zweiten Abendspiel unterlag Viktoria Gmhütte II dem SF Schledehausen.

Nach elf Niederlagen in Folge gelang dem TUS Borgloh kurz vor dem Ende der Saison doch noch ein Prestigeerfolg. Bei BW Schinkel drehte die Mannschaft von Trainer Metin Orgak einen 0:2-Rückstand am Ende zum verdienten Sieg. Auch ein verdienter Lohn für die Tatsache, dass die Mannschaft sich trotz der Niederlagenserie immer fair präsentierte und die Saison trotz aller Widrigkeiten zu fair zu Ende spielte.

"Auch heute musste unser Kader mit acht Leuten aufgestockt werden, damit wir eine Mannschaft stellen konnten. Die ersten 60 Minuten waren ok und wir gehen relativ verdient mit 2:0 in Führung. Danach hat es einfach nicht mehr gereicht. Glückwunsch an Borgloh," sagte und Christopher Beßmann (BW Schinkel).

SV Viktoria Gmhütte II - SF Schledehausen 1:4 (1:1)