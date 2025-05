TuS Bonndorf verliert Abschluss und sucht weiter neuen Partner

Die Fußballerinnen des TuS Bonndorf verloren auch ihr letztes Saisonspiel in der Landesliga. Mit 0:4 mussten sie sich auf eigenem Platz dem FC Weizen beugen. Schon nach sechs Minuten brachte Verena Isele die Gäste in Front. Lange blieb es bei diesem einen Treffer, doch in der 70. Minute legte Weizen nach, da traf Svenja Schlatter zum 2:0. Katharina Hupfer (79.) und erneut Isele (90.+1) sorgten für den Endstand. Damit endete für die Bonndorferinnen eine mühevolle Spielzeit, die von vielen Ausfällen geprägt war.

Für die neue Runde ist der TuS auf der Suche nach einem Partner. „Wir befinden uns in Sondierungsgesprächen“, sagt der Spielausschussvorsitzende Christian Kirchsteiger. Der FC Weizen sei es allerdings nicht, wie fälschlicherweise vermutet wurde. Kirchsteiger zeigte sich zuversichtlich, schon bald mit einem anderen Verein im Frauenfußball kooperieren zu können.