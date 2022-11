TuS Bonndorf überzeugt mit Rang vier in der Herbstrunde Löffinger Leidenschaft entscheidet in Hölzlebruck

Der Winter macht sich (noch) rar. Das freut die Bezirksliga-Fußballer, die bei Plusgraden nicht wie schon so oft um diese Jahreszeit mit Schnee und Eis, sondern mit robusten Gegnern um den Ball und die letzten Punkte des Jahres kämpfen.

Zum Vorrunden-Schluss gab es bei den Hochschwarzwälder Teams Licht und Schatten und die Gewissheit, dass es kein Problem geben sollte mit dem Nachschlag: Am kommenden Wochenende stehen in der 18er-Liga mit dem ersten Rückrundenspieltag die letzten Punktspielminuten des Jahres an.