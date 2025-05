TuS Bonndorf: Saisonabschluss gegen baldigen Partner?

Im letzten Spiel der Saison trifft der TuS Bonndorf am Samstag, 15 Uhr, zu Hause auf den FC Weizen. Die Gastgeberinnen stehen auf dem vorletzten Rang, die Gäste einen Platz davor. Letztere haben 14 Punkte auf dem Konto und damit doppelt so viele wie die aktuellen Kontrahentinnen. Das Tabellenende ziert der FV Tennenbronn mit gerade einmal vier Zählern. Das Schlusslicht reist am Samstag zum SV Litzelstetten. Mit mindestens einem Punkt könnte Bonndorf zumindest den FVT auf Abstand halten und den Abstieg ganz sicher vermeiden. Allerdings wird der TuS Bonndorf in der kommenden Runde wohl eine Spielgemeinschaft mit dem FC Weizen eingehen. Aus den Gegnern von heute werden also schon bald Partner auf dem Fußballfeld werden.