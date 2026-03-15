 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

TuS Bonndorf feiert wichtigen Sieg im Abstiegskampf

von Heinz Wittmann (BZ) · Heute, 21:27 Uhr · 0 Leser
Der junge Marvin Duttlinger (rechts) krönte seinen starken Auftritt mit einem Treffer für Bonndorf. | Foto: Wolfgang Scheu
Der junge Marvin Duttlinger (rechts) krönte seinen starken Auftritt mit einem Treffer für Bonndorf. | Foto: Wolfgang Scheu

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Bezirksliga SW SBFV

Die erste Standortbestimmung in der Bezirksliga ist durch. Fast zumindest, denn zwei Spiele mussten wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Im Kampf um den Klassenerhalt gewinnt der TuS Bonndorf gegen die SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach. Im Spitzenspiel schlägt Gutmadingen den FC Brigachtal.

Gestern, 14:30 Uhr
DJK Donaueschingen
DJK DonaueschingenDJK Donaues.
SG FV Marbach / Rietheim
SG FV Marbach / RietheimSG FV Marbach
1
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Abpfiff
Die Gäste hatten technische Vorteile, doch die DJK hielt munter mit und hatte eine Riesenchance, doch SG-Torwart Raul Matei konnte den Schuss von Krystian Lesniewski parieren. Darauf folgte ein Eckball für die Gastgeber, und anschließend traf Roman Schorpp mit einem herrlichen Volleyschuss aus 18 Metern zum 1:0. In der zweiten Halbzeit wurde den Gästen ein Foulelfmeter versagt. Allerdings hätte der eingewechselte Yasser Ruehl auch das 2:0 markieren können. SG-Akteur Luis Richter sah wegen Meckerns die Rote Karte (83.). „Es war ein hart erarbeiteter, glücklicher Sieg“, sagte DJK-Trainer Christian Leda.

Tor: 1:0 Schorpp (42.). SR: Henrik Schiffner. ZS: 120.

Zum kompletten Spieltagsbericht: TuS Bonndorf feiert wichtigen Sieg im Abstiegskampf (BZ-Plus)