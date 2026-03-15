TuS Bonndorf feiert wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Die Gäste hatten technische Vorteile, doch die DJK hielt munter mit und hatte eine Riesenchance, doch SG-Torwart Raul Matei konnte den Schuss von Krystian Lesniewski parieren. Darauf folgte ein Eckball für die Gastgeber, und anschließend traf Roman Schorpp mit einem herrlichen Volleyschuss aus 18 Metern zum 1:0. In der zweiten Halbzeit wurde den Gästen ein Foulelfmeter versagt. Allerdings hätte der eingewechselte Yasser Ruehl auch das 2:0 markieren können. SG-Akteur Luis Richter sah wegen Meckerns die Rote Karte (83.). „Es war ein hart erarbeiteter, glücklicher Sieg“, sagte DJK-Trainer Christian Leda.

Tor: 1:0 Schorpp (42.). SR: Henrik Schiffner. ZS: 120.