TuS Bonndorf befindet sich auf einem sehr guten Kurs

Auf der Suche nach einem Nachfolger wurden die Verantwortlichen in den eigenen Reihen fündig: In Kay Schlageter und Marco Morath übernahm allerdings ein Duo die Aufgabe, das eigentlich noch für den Einsatz als Spieler gedacht war. Der Start in die Runde ging in die Hose, die ersten beiden Partien wurden verloren. Da schrillten bei Schlageter die Alarmglocken. In einem Interview mit der Badischen Zeitung malte er ein ziemlich düsteres Zukunftsbild, wenn sich nicht grundlegende Veränderungen einstellten. Sein Appell blieb augenscheinlich nicht ungehört, denn mittlerweile steht der TuS auf Rang sieben in der Tabelle. Der jüngste Sieg gegen den SV Hinterzarten bestätigte den Aufwärtstrend noch einmal nachdrücklich. Sollte es so weitergehen, dann dürfte der Klassenerhalt, so lautet das selbstgesteckte Ziel, früher als erwartet erreicht sein. Vielleicht bleibt dann in Zukunft sogar noch etwas Zeit für neue Pläne…