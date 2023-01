TuS Bövinghausen verpflichtet Stürmer aus der 2. Slowakischen Liga Oberliga-Spitzenreiter TuS Bövinghausen hat den 24-jährigen Ben Kifoumbi unter Vertrag genommen.

Der Stürmer hat zuletzt in der 2. Slowakischen Liga bei MFK Dolny Kubin gespielt und wurde dem TuS über Berater angeboten. Beim am Dienstagabend wegen Glätte abgebrochenen Test gegen den Holzwickeder SC hatte der gebürtige Antwerpener getroffen und im Training überzeugt. Auch in der 3. Liga Zyperns (bei THOI Lakatamias) sowie in der 4. Liga seines Heimatlands (bei RSD Jette) war der Belgier in der jüngsten Vergangenheit unterwegs, nun also Deutschland.