TuS Bövinghausen vereint Bosnjak-Brüder - Minewitsch im Probetraining Oberliga-Spitzenreiter TuS Bövinghausen hat den ersten Winterneuzugang verkündet.

Niko Bosnjak war an der Lohrheide nicht über die Jokerrolle hinausgekommen. Neun Einwechslungen stehen lediglich einem Startelfeinsatz gegenüber. Beim überraschenden 3:0-Erfolg gegen Fortuna Köln gelang dem Offensivmann in der frühen Saisonphase sein einziges Saisontor. Zuvor hatte er in seinem ersten Seniorenjahr mit 14 Toren in 27 Spielen beim Niederrhein-Oberligisten FC Kray auf sich aufmerksam gemacht.

Bövinghausen-Boss Ajan Dzaferoski berichtet gegenüber dem "RevierSport": "Wir befinden uns im Aufstiegskampf in einer sehr guten Ausgangslage und werden natürlich in der Rückrunde weiter versuchen gut und erfolgreich zu performen. Wir suchen dafür auch Verstärkungen und haben nun die erste gefunden. Niko ist ein dribbelstarker und torgefährlicher Flügelspieler. Wir freuen uns, dass er sich uns anschließt und hoffen natürlich, dass Niko und Luka vereint wieder richtig in Form kommen und uns weiterbringen."