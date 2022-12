TuS Bövinghausen: Regionalligisten buhlen vergeblich um Schmeling Der TuS Bövinghausen hat einen wichtigen Leistungsträger für eine weitere Saison gebunden.

Mehrere Regionalligisten sollen beim früheren Junioren-Bundesliga-Spieler angefragt haben, der für den MSV Duisburg schon in der 3. Liga aufgelaufen ist. Im Sommer 2021 hatte der Linksverteidiger nach seiner Regionalliga-Zeit bei Borussia Dortmund II zunächst beim Drittligisten SC Verl unterschrieben. Wenig später bat er aus persönlichen Gründen um Vertragsauflösung und schloss sich daraufhin im August 2021 dem TuS Bövinghausen an.

"Ich freue mich, dass das geklappt hat. Da waren viele Klubs hinterher. Jetzt brauchen sie den Jungen nicht mehr anrufen", sagt Bövinghausen-Boss Ajan Dzaferoski schmunzelnd gegenüber dem "RevierSport".

Schmeling, der eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann absolviert, erklärt gegenüber dem "RevierSport": "Ich bin hier schon in der Westfalenliga gewesen und fühle mich pudelwohl. Ich vergleiche das Projekt ein wenig, übertrieben gesagt natürlich, mit RB Leipzig. Und da sind wir noch lange nicht fertig. Wir wollen weiter angreifen und höher hinaus. Da will ich mithelfen und den Verein nach oben führen. Ich habe wirklich sehr viele Anrufe erhalten, doch für mich stand ein Wechsel eigentlich zu keinem Zeitpunkt zur Debatte. Ich werde hier wertgeschätzt und die Mannschaft ist einfach überragend. Es muss Spaß machen und hier macht es mega Bock. Ich hoffe, dass meine Verlängerung eine Art Ausrufezeichen ist und andere Jungs nachziehen. Denn egal ob Regionalliga oder Oberliga: Der TuS Bövinghausen soll auch in der kommenden Saison eine schlagkräftige Truppe haben."