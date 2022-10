TUS Bövinghausen gelingt der Befreiungsschlag nach der 1. Halbzeit

Im Vergleich zur 1:4 Niederlage gegen Victoria Clarholz am letzten Spieltag veränderte Tyrala seine Elf auf 3 Positionen, den gesperrten Haar(5. Gelbe) ersetze Brämer in der Innenverteidigung, Trapp und Dzaferoski nahmen zunächst auf der Bank Platz dafür rückten Onucka und Silaj in die erste Elf. Sein Gegenüber FC Gievenbeck Trainer Florian Reckels nahm eine Veränderung in seiner Startelf , im Vergleich zur 1:3 Niederlage gegen den FC Gütersloh vor, Brodner der in Gütersloh noch in einer 5er Kette begann nahm auf der Bank platz dafür rückte Niefhoff in die Anfangsformation. So stellte Florian Reckels seine Elf von einer 5er Kette zu einer 4er Kette um.

Bövinghausen erwischte einen Stolperstart war im ersten Durchgang vorallem defensiv vogelwild, das fehlen von Abwehrchef Haar machte sich in mehreren Situationen bemerkbar. Schon in der 2 Minute musste Seifried zurückeilend den Ball in der Rückwärtsbewegung von der Linie klären(2.). Keine 2 Minuten später verpasste Martin mit der Riesenchance das 1:0 zu markieren doch er köpfte eine Punktgenaue Flanke von Maddente an den linken Pfosten(4.). Gievenbeck war von Beginn an die wachere Mannschaft, während Bövinghausen im ersten Durchgang gehemmt wirkte, nicht frei im Kopf war, so der Eindruck, die Schlagzeilen der letzten Woche und die negative Berichterstattung ging sicherlich nicht einfach so an die Spieler vorbei(Stichwort Großkreutz, Stichwort Staatsanwalt Dortmund Steuerhinterziehung Dzaferoski). Früh ging Gievenbeck dann in Führung, dem 1:0 durch Martin, war voraus gegangen ein Freistoß von Fraundörfer, der die Kugel perfekt zum hoch steigenden Martin brachte, der die Kugel wuchtig versenkte(11.). Weiter waren es die Gievenbecker, die griffiger, präsenter waren. Wenig später verpasste Maddente die Führung auszubauen, er vernaschte über außen seinen Gegenspieler brachte die Kugel scharf vor das Tor, wo Keil nur noch den Fuß hinalten musste, doch Großkreutz rettete mit der Fußspitze in letzter Sekunde mit einer unglaublichen Rettungstat. Die Gievenbecker kombinierten sich viel zu einfach durch die Abwehrkette von Bövinghausen, hatten zu dem Zeitpunkt leichtes Spiel. Bövinghausen kam bis zur 23 Minute nur einmal gefährlich vor den Kasten durch einen Flachschuss von Anan der aufsprang auf dem Rasen und so gefährlich auf das Tor ging(6.). Völlig aus dem Nichts durch den bis dahin auffälligsten Spieler von Bövinghausen erzielte Anan mit einer Einzelleistung das 1:1 indem er die Kugel ins rechte obere Eck schlenzte(23.) Das Tor brachte Bövinghausen etwas Aufwind ab der 25 Minute bis zur 34 Minute war das Bövinghausen beste Phase im ersten Durchgang, Algan nach einer Ecke, Keil rettete per Kopf(28.) und Heric nach Großkreutz Hereingabe, wo auch ein Abwehrspieler im letzten Moment vor den einschussbereiten Heric rettet hätten schon das Spiel zu Gunsten für Bövinghausen drehen können. Mitten in der besten Phase von Bövinghausen stach Gievenbeck in Person von Niehoff zu der die Kugel aus sechs metern über die Linie stocherte, als er sich im Strafraum durchsetzen konnte(34.). Der Schock saß tief bei Bövinghausen nach dem Gegentreffer, es fehlte die Zuordnung die Sicherheit in der Defensive . Die Hausherren verpassten es kurz vor der Halbzeit mehrfach die Führung auszubauen auch durch einige Riesenmöglichkeiten, die man rein machen muss wenn man in der Oberliga bestehen will. Beil per herber auf das Tornetz(37.), Keil hauchdünn nach Paenda zuspiel total blank stehend drüber(41.), Keil nach Ballverlust Silaj am weit draußen stehenden Seifried gescheitert(44.) hätten die 3:1 Führung zur Halbzeit sein müssen. Bövinghausen wurde noch einmal durch einen Pfostenknaller von Anan gefährlich(45.). Bövinghausen zeigte Schwächen in der Defensive war sehr anfällig vorne hatten man aber gute Chancen . So ging Gievenbeck mit der 2:1 Führung die nicht unverdient war in die Kabine, Bövinghausen hatte Glück das man überhaupt noch im Spiel war und nicht mit einem 3:1 aus Gievenbecker Sicht in die Kabinen ging.

Tyrala stellte in der Zweiten Halbzeit um auf ein 4-4-2 System brachte Uzun für Algan. Uzun ordnete sich neben Heric als Doppelspitze ein, was die beste Entscheidung im ganzen Spiel war. Bövinghausen war in der Zweiten Halbzeit mit einer anderen Körpersprache auf dem Feld, spielte mutiger, offensiver nach vorne, stand nun höher auf dem Feld. Gievenbeck ging den Zweiten Durchgang defensiver an mit dem Wechsel von Brodner für Niehoff, was auch ein Fehler war, man war zu passiv, ließ Bövinghausen zu viel Platz mit dem Ball, die so immer wieder gefährlich vor das Gegnerische Tor auftauchten. Zwar hatte Gievenbeck die erste Möglichkeit in der zweiten Hälfte als Paenda frei im Strafraum sich für den Querpass anstatt den Abschluss entschied(52.). Fortan spielte nur noch Bövinghausen, die die komplette Spielkontrolle auf ihrer Seite hatten, das Spiel in die Gievenbecker Hälfte verlagerten. Das Spiel kippte zu Gunsten von Bövinghausen, die nun die Zweikämpfe für sich entschieden haben. Das Chancenfestival eröffnete Uzun der die Kugel knapp über das Gebälk setzte(53.), erneut Uzun konnte die Kugel nach einer Ecke nicht drücken(54.). Folgerichtig der 2:2 Ausgleich durch den eingewechselten Uzun im durcheinander die Kugel unterbrachte(56.). Gievenbeck hatte keinen Zugriff mehr, war defensiv nur noch gefordert, lies sich zu oft hinten reindrängen, konnte für wenig Entlastung sorgen, man gab das Spiel völlig aus der Hand. Uzun sorgte für den erstmaligen Führungstreffer der Gäste im Spiel zum 2:3 als Uzun mit der Fußspitze die Kugel an Eschhaus vorbeigrätschte in die Maschen(62.). Groß war der Jubel auf der Bövinghausener Bank nach dem 2:3 Treffer, eine Last ist von der Mannschaft gefallen, nun wirkte man befreiter im Spiel ging es nur noch auf eine Seite und zwar auf das Gievenbecker Tor. Anan schuss hauchdünn abgefälscht(64.) sowie erneut Anan mit seinen Zweiten Pfostentreffer(68.) hätten für mehr Bövinghausener Tore sorgen können. Es dauerte bis zur 72 Minute bis Bövinghausen seine Feldhoheit nutzte durch Heric der die Kugel aus kurzer distanz versenkte zum 2:4(72.). Bövinghausen hatte bis zum Abpfiff alles im Griff, den Ball meist in den eigenen Reihen. Gievenbeck konnte keine gefährlichen Akzente mehr setzen. So gewann Bövinghausen am Ende durch eine enorme Leistungssteigerung verdient mit 2:4.