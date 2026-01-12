TuS Bismark feiert Hallen-Hattrick beim 32. Altmark-Masters

Am vergangenen Samstag wurde in der Sporthalle Beetzendorf das 32. Altmark-Masters der Altmark-Zeitung ausgetragen. Das traditionsreiche Hallenturnier brachte erneut zahlreiche Mannschaften aus der Altmark zusammen und bot den Zuschauern einen langen und sportlich hochklassigen Turniertag.
Bereits in der Vorrunde zeigte sich ein ausgeglichenes Teilnehmerfeld mit vielen engen Begegnungen, aber auch deutlichen Kantersiegen. So startete der TuS Schwarz-Weiß Bismark zwar mit einer deutlichen 1:7-Niederlage gegen den SV Eintracht Salzwedel in das Turnier, steigerte sich im weiteren Verlauf jedoch deutlich und qualifizierte sich souverän für die K.-o.-Phase. Auch der SSV Gardelegen präsentierte sich in der Vorrunde konstant und zog ebenso unangefochten wie der 1. FC Lok Stendal in die Finalrunde ein. Für eine positive Überraschung sorgte indes die zweite Mannschaft des TuS Schwarz-Weiß Bismark, die als amtierender Hallenkreismeister des KFV Altmark Ost mit disziplinierten Auftritten und effektiver Spielweise überzeugte und sich ebenfalls für das Viertelfinale qualifizierte.
Die Viertelfinalpaarungen trennte die Spreu vom Weizen: In den ersten beiden Matches setzten sich die favorisierten Vertretungen aus Gardelegen (10:3 gegen Medizin Uchtspringe) und Salzwedel (6:2 gegen die SG Letzlingen/Potzehne) überzeugend durch und verdienten sich folgerichtig das direkte Duell in der Vorschlussrunde. Weitaus spannender waren dann die weiteren Paarungen, denn die frenetisch von den mitgereisten Fans angefeuerten Klötzer forderten die Turnier-Überraschung von Bismark II, die sich jedoch mit effektiver Spielweise und einem starken Rückhalt im Kasten mit 3:2 durchzusetzen wussten. Noch enger wurde das Duell zwischen der Bismarker Landesliga-Elf und dem 1. FC Lok Stendal, der mit einem Aufgebot aus jungen Perspektivspielern antrat. Nach einem 2:2 in regulärer Spielzeit setzte sich letztlich der TuS Bismark vom Neunmeterpunkt durch und sicherte sich das Ticket zum vereinsinternen Semifinale.
Im ersten Halbfinale zwischen dem SSV Gardelegen und Eintracht Salzwedel sah es lange Zeit nach einem Erfolg der Eintracht aus, doch es blieb bis zum Schluss spannend und musste im Neunmeterschießen entschieden werden, in welchem der SSV 80 die besseren Nerven unter Beweis stellte.
Das zweite Halbfinale wurde indes zum Trainingsspiel mit Wettkampfcharakter zwischen den beiden Bismarker Vertretungen, die natürlich angesichts dieser Paarung ein wenig Kräfte sparen konnten. Geschenkt wurde sich aber nichts und so bot das Kreisoberligateam der eigenen Ersten bis in die Schlussphase Paroli, ehe es deutlich wurde.
Das Finale zwischen dem TuS Schwarz-Weiß Bismark und dem SSV 80 Gardelegen entwickelte sich zu einem intensiven und torreichen Spiel. Die zweimalige Gardeleger Führung wusste der TuS jeweils postwendend zu egalisieren und schaltete in der Schlussphase dann noch einen Gang hoch. Am Ende setzte sich Bismark knapp mit 4:3 durch und sicherte sich damit nach den Turniersiegen beim Soccer-Cup in Gardelegen und beim Busse-Cup in Stendal auch den Titel beim Altmark-Masters. Damit bestätigte die Mannschaft ihre starke Hallensaison und gewann innerhalb weniger Wochen drei bedeutende regionale Hallenturniere.
Im Spiel um Platz drei sorgte die zweite Mannschaft des TuS Schwarz-Weiß Bismark für ein bemerkenswertes Ergebnis. Mit einem überzeugenden Auftritt sicherte sich das Team den 3. Platz und unterstrich damit eindrucksvoll ihre Hallen-Qualitäten und den Zusammenhalt im Herrenbereich des Vereins. Dieses Abschneiden wurde im Turnierumfeld als einer der sportlichen Höhepunkte der Veranstaltung gewertet.
Das 32. Altmark-Masters, präsentiert von der Altmark-Zeitung und der Wittinger Privatbrauerei, zeichnete sich insgesamt durch eine hohe Intensität, zahlreiche Tore und mit 450 verkauften Tickets eine große Zuschauerresonanz aus. Die Veranstaltung bestätigte einmal mehr ihren Stellenwert als fester Bestandteil des altmärkischen Hallenfußballs und bot einen würdigen Rahmen für einen spannenden sportlichen Vergleich zum Jahresbeginn.