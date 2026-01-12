TuS Bismark feiert Hallen-Hattrick beim 32. Altmark-Masters

Der TuS Schwarz-Weiß Bismark wusste beim 32. Altmark-Masters in Beetzendorf zu überzeugen und sicherte sich neben dem Turniersieg auch den Bronzerang. – Foto: Altmark-Zeitung

Am vergangenen Samstag wurde in der Sporthalle Beetzendorf das 32. Altmark-Masters der Altmark-Zeitung ausgetragen. Das traditionsreiche Hallenturnier brachte erneut zahlreiche Mannschaften aus der Altmark zusammen und bot den Zuschauern einen langen und sportlich hochklassigen Turniertag.

Bereits in der Vorrunde zeigte sich ein ausgeglichenes Teilnehmerfeld mit vielen engen Begegnungen, aber auch deutlichen Kantersiegen. So startete der TuS Schwarz-Weiß Bismark zwar mit einer deutlichen 1:7-Niederlage gegen den SV Eintracht Salzwedel in das Turnier, steigerte sich im weiteren Verlauf jedoch deutlich und qualifizierte sich souverän für die K.-o.-Phase. Auch der SSV Gardelegen präsentierte sich in der Vorrunde konstant und zog ebenso unangefochten wie der 1. FC Lok Stendal in die Finalrunde ein. Für eine positive Überraschung sorgte indes die zweite Mannschaft des TuS Schwarz-Weiß Bismark, die als amtierender Hallenkreismeister des KFV Altmark Ost mit disziplinierten Auftritten und effektiver Spielweise überzeugte und sich ebenfalls für das Viertelfinale qualifizierte.



Die Viertelfinalpaarungen trennte die Spreu vom Weizen: In den ersten beiden Matches setzten sich die favorisierten Vertretungen aus Gardelegen (10:3 gegen Medizin Uchtspringe) und Salzwedel (6:2 gegen die SG Letzlingen/Potzehne) überzeugend durch und verdienten sich folgerichtig das direkte Duell in der Vorschlussrunde. Weitaus spannender waren dann die weiteren Paarungen, denn die frenetisch von den mitgereisten Fans angefeuerten Klötzer forderten die Turnier-Überraschung von Bismark II, die sich jedoch mit effektiver Spielweise und einem starken Rückhalt im Kasten mit 3:2 durchzusetzen wussten. Noch enger wurde das Duell zwischen der Bismarker Landesliga-Elf und dem 1. FC Lok Stendal, der mit einem Aufgebot aus jungen Perspektivspielern antrat. Nach einem 2:2 in regulärer Spielzeit setzte sich letztlich der TuS Bismark vom Neunmeterpunkt durch und sicherte sich das Ticket zum vereinsinternen Semifinale. Im ersten Halbfinale zwischen dem SSV Gardelegen und Eintracht Salzwedel sah es lange Zeit nach einem Erfolg der Eintracht aus, doch es blieb bis zum Schluss spannend und musste im Neunmeterschießen entschieden werden, in welchem der SSV 80 die besseren Nerven unter Beweis stellte.

Das zweite Halbfinale wurde indes zum Trainingsspiel mit Wettkampfcharakter zwischen den beiden Bismarker Vertretungen, die natürlich angesichts dieser Paarung ein wenig Kräfte sparen konnten. Geschenkt wurde sich aber nichts und so bot das Kreisoberligateam der eigenen Ersten bis in die Schlussphase Paroli, ehe es deutlich wurde.