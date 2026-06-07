TuS Binzen zieht 13 A-Junioren in den Aktivbereich hoch

"Der TuS Binzen setzt weiterhin auf die erfolgreiche Förderung seiner Nachwuchsspieler und kann zur Saison 2026/27 einen weiteren wichtigen Schritt in der Vereinsentwicklung verkünden", informierte der Landesligist darüber, dass mit Hannes Brombacher, Fabian Dein, Bastian Dörr, Labinot Hadziu, Jonas Jabs, Mike Klawonn, Gabriel Kühbandner, Niklas Schamberger, Julian Schnelle, Keanu Simen, Lasse Simons, Lion Wascher und Jonas Weiss gleich 13 Jugendspieler aus dem Nachwuchsbereich in den Aktivkader des Vereins wechseln werden.
"In den vergangenen Wochen fanden zahlreiche sehr gute und konstruktive Gespräche zwischen den Spielern, ihren Familien sowie den Verantwortlichen des Vereins statt. Diese Gespräche waren von gegenseitigem Vertrauen, einer klaren sportlichen Perspektive und der gemeinsamen Verbundenheit zum TuS Binzen geprägt", heißt es in der Mitteilung des Vereins weiter.
"Wir sind sehr stolz darauf, dass sich unsere jungen Spieler für den weiteren Weg beim TuS Binzen entschieden haben. Die Gespräche waren äußerst positiv und haben gezeigt, wie groß die Identifikation der Spieler mit unserem Verein ist. Es ist für uns ein starkes Zeichen, dass sie dem TuS Binzen erhalten bleiben und künftig im Aktivbereich Verantwortung übernehmen möchten."
Der Verein sehe in den jungen Spielern großes Potenzial und freue sich darauf, ihre weitere sportliche Entwicklung aktiv zu begleiten. "Gleichzeitig unterstreicht der Wechsel erneut die Bedeutung der vereinseigenen Jugendarbeit, die seit vielen Jahren einen wichtigen Bestandteil der Vereinsphilosophie darstellt", so der TuS abschließend.