TuS Binzen zieht 13 A-Junioren in den Aktivbereich hoch

13 A-Junioren des TuS Binzen schnüren ihre Kickschuhe ab der kommenden Saison im Aktivbereich des Vereins. | Symbolfoto: Patrick Seeger

"Der TuS Binzen setzt weiterhin auf die erfolgreiche Förderung seiner Nachwuchsspieler und kann zur Saison 2026/27 einen weiteren wichtigen Schritt in der Vereinsentwicklung verkünden", informierte der Landesligist darüber, dass mit Hannes Brombacher, Fabian Dein, Bastian Dörr, Labinot Hadziu, Jonas Jabs, Mike Klawonn, Gabriel Kühbandner, Niklas Schamberger, Julian Schnelle, Keanu Simen, Lasse Simons, Lion Wascher und Jonas Weiss gleich 13 Jugendspieler aus dem Nachwuchsbereich in den Aktivkader des Vereins wechseln werden.

"In den vergangenen Wochen fanden zahlreiche sehr gute und konstruktive Gespräche zwischen den Spielern, ihren Familien sowie den Verantwortlichen des Vereins statt. Diese Gespräche waren von gegenseitigem Vertrauen, einer klaren sportlichen Perspektive und der gemeinsamen Verbundenheit zum TuS Binzen geprägt", heißt es in der Mitteilung des Vereins weiter.